それぞれの建物に適した方法を導き出す塗料・塗装のプロ
株式会社村田塗料店
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プロフィール
塗装工事 ／ 村田晋プロの一番の強み
塗料・塗装のプロとして状況を読み取り対応
北見で創業60年以上の塗料の専門店が手掛ける住宅塗装の塗り替え。積み重ねた経験と実績を生かし、プロが一軒一軒丁寧に対応。顧客の要望に合わせて現状を読み解き、満足いく仕上がりを目指す。
経歴
平成元年3月法政大学経済学部卒業
平成元年4月北海道土地株式会社入社 不動産仲介に従事
平成6年8月株式会社村田塗料店入社
平成23年6月代表取締役社長就任
実績
住宅塗り替え年間30件
令和2年 千歳イオン外壁補修塗装工事 他
DATA
- 氏名
- 村田晋（むらたすすむ）
- 会社名
- 株式会社村田塗料店
- 事業内容
-
■各種塗装工事
■防水工事
- 住所
-
〒001-0932
北海道 札幌市北区新川西2条1丁目1番14号
- 電話
-
011-769-3131
- 営業時間
- 8:30～17:30
- 定休日
- 日曜日、祭日、年末年始等※冬季土曜日は休み
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担当村田晋（むらたすすむ）