富田敏也プロの一番の強み

メンタルとキャリアの両面から幅広い悩み相談に対応

20年以上の豊富な経験を持ち、森田療法、ブリーフサイコセラピー、EFTなど多様な心理療法・アプローチで一人一人の心をケア。医療機関との連携も強く、企業でのメンタルマネジメント研修や復職支援の経験多数。