心の悩みに寄り添い人と企業をサポートするプロ
アクシスリマインド
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プロフィール
富田敏也プロの一番の強み
メンタルとキャリアの両面から幅広い悩み相談に対応
20年以上の豊富な経験を持ち、森田療法、ブリーフサイコセラピー、EFTなど多様な心理療法・アプローチで一人一人の心をケア。医療機関との連携も強く、企業でのメンタルマネジメント研修や復職支援の経験多数。
経歴
北海道苫小牧市出身。会社員を経て起業し、セキュリティ施工会社を運営。平成3年に応用心理学研究所で心理学の世界に入り、メンタルヘルス増進のための勉強を始める。平成11年、札幌市白石区にカウンセリングオフィスを開設。平成20年、大通公園にある現ビルに移転し、心理カウンセリング・セラピーの提供を行いながら、復職支援等に携わっている。
実績
◆資格・学習経歴等
・公認心理師（国家資格）
・キャリアコンサルタント（国家資格）
・日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
・応用心理学研究所 応用心理教育課程修了
・国際キネシオロジ大学 タッチフォーヘルス ファシリテーター
・EFT-Japan インストラクター
・米国スリーインワンコンセプツ社 インストラクター
・米国NLP協会 神経言語プログラミング（NLP）プラクティショナー
・米国NLP協会 神経言語プログラミング（NLP）マスタープラクティショナー
・国際催眠療法協会（IHF）ヒプノセラピスト
・エンパワーメントコーチングコーチ リーダー
・内閣総理大臣認証 NPO法人コミュニケーション能力開発機構 コミュニケーションアドバイザー
・日本精新技術 アサーショントレーニング 理論・演習
・シナプソロジー研究所 インストラクター
・日本ポジティブ教育協会 レジリエンストレーナー
◆所属団体
・日本森田療法学会
・北海道森田療法研究会
・日本ブリーフサイコセラピー学会
・日本産業カウンセラー協会
・条件反射制御法学会
・日本自律訓練学会
DATA
- 氏名
- 富田敏也（とみたとしや）
- 会社名
- アクシスリマインド
- 事業内容
-
◆ カウンセリング・セラピー
◆ 企業支援（EAP）
◆ リワーク（職場復帰）支援
◆ 各種セミナー（メンタルヘルス研修等）
- 職種
- 公認心理師／キャリアコンサルタント／産業カウンセラー
- 住所
-
〒060-0042
北海道 札幌市中央区大通西5丁目8番地 昭和ビル4階
- 電話
-
011-788-5137
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 10:00～20:00（電話受付は10:00～17:00）
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.axisremind.com/
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