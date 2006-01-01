デザインプロデュースの観点から事業を企画するプロ
株式会社AKプロジェクト
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プロフィール
加藤博久プロの一番の強み
依頼者の事業内容とニーズを鑑みて、新たな事業を構築
事業全体をデザインし直し、新たな価値を創造するデザインプロデュース的観点から事業を企画。事業設計、物件探し、見積もりや融資、補助金、運営、広告戦略、許可届出関係、法務税務までトータルにサポート。
経歴
2006年〜2011年 税理士法人ジャパンタックス申告会勤務（5年8ヶ月）
2014年11月 「株式会社AKプロジェクト」開業。「コワーキングスペースあさひかわ37」を運営
2019年3月 旭川大学大学院地域政策研究科地域政策専攻 卒業
2020年5月 税理士免許取得
2020年7月 「株式会社AKプロジェクト」法人化
DATA
- 氏名
- 加藤博久（かとうひろひさ）
- 会社名
- 株式会社AKプロジェクト
- 事業内容
-
■ 「コワーキングスペースあさひかわ37」運営
■ 事業企画コンサルティング
- 資格
-
◆ 税理士
◆ 宅建士
- 住所
-
〒070-0033
北海道 旭川市3条通7丁目左6号 ヨネザワビル2F
- 電話
-
0166-76-5960
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 10:00～:2200
- 定休日
- 年中無休
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担当加藤博久（かとうひろひさ）