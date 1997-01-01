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大野さおり

思い出の品に新たな命を吹き込む着物リメイクのプロ

大野さおり（おおのさおり） ／ 着物リメイクデザイナー

Ayahana 彩花

プロフィール

大野さおりプロの写真

着物リメイクデザイナー ／ 大野さおりプロの一番の強み

高い技術力と丁寧な仕事で、大切な着物を洋服にリメイク

洋裁歴34年。着物や帯の素材や色柄を最大限にいかしたデザインを提案し、思い出の品を1点ものの洋服やバッグに生まれ変わらせる。1級婦人子供服製造技能士の資格を持つ高い技術力と心を込めた丁寧な仕事が強み。

経歴

1987年　高校卒業後、婦人服の縫製会社に就職
1997年　縫製会社退職後、家事や育児のかたわら、洋裁教室で服作りを学ぶ
2009年　着物リメイク・デザインブランド「Ayahana 彩花」を立ち上げ、デザイナーとして活動開始
2016年　NHK文化センター新さっぽろ教室で着物リメイク講座の講師を務める（2019年まで）
2019年　札幌市内に「Ayahana 彩花」のオーダーサロンをオープン、国家資格「婦人子供服製造技能士1級」取得
2020年　NHK文化センター札幌教室で着物リメイク講座の講師を務める（現在まで）

DATA

氏名
大野さおり（おおのさおり）
屋号
Ayahana 彩花
事業内容
■着物や帯のオーダーリメイク
■着物や帯のリメイク小物販売
職種
着物リメイクデザイナー
資格
◆婦人子供服製造技能士1級
住所
北海道 札幌市北区
営業時間
10:00～17:00
定休日
不定休
ホームページ
https://www.ayahana.jp/
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Ayahana 彩花

担当大野さおり（おおのさおり）

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