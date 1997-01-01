プロフィール

経歴

1987年 高校卒業後、婦人服の縫製会社に就職

1997年 縫製会社退職後、家事や育児のかたわら、洋裁教室で服作りを学ぶ

2009年 着物リメイク・デザインブランド「Ayahana 彩花」を立ち上げ、デザイナーとして活動開始

2016年 NHK文化センター新さっぽろ教室で着物リメイク講座の講師を務める（2019年まで）

2019年 札幌市内に「Ayahana 彩花」のオーダーサロンをオープン、国家資格「婦人子供服製造技能士1級」取得

2020年 NHK文化センター札幌教室で着物リメイク講座の講師を務める（現在まで）

