子どもの強みを最大化し、成長に導く療育のプロ
株式会社ユグドラシル
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プロフィール
臨床心理士 ／ 中原元気プロの一番の強み
成長に特化したマンツーマンの放課後等デイサービス
子どもの成長に特化した放課後等デイサービスを運営しています。集団で過ごすのが苦手な子どもも利用しやすい環境を提供し、スタッフがマンツーマンで療育。自信を育み、自立へ導きます。
DATA
- 氏名
- 中原元気（なかはらげんき）
- 会社名
- 株式会社ユグドラシル
- 事業内容
-
・尾道放課後等デイサービスひかり
・尾道放課後等デイサービスひかり高須
・フリースクールひかり
- 職種
- 臨床心理士、公認心理師
- 資格
-
臨床心理士
公認心理師
- 住所
-
〒722-0023
広島県 尾道市東則末町2-15
- 電話
-
0848-38-7681
- 営業時間
-
平日13:30～18:00
土曜9:00～15:00
- 定休日
- 日曜、祝日、年末年始
- ホームページ
- https://yggdrasil.jp/
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担当中原元気（なかはらげんき）