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中原元気

子どもの強みを最大化し、成長に導く療育のプロ

中原元気（なかはらげんき） ／ 臨床心理士

株式会社ユグドラシル

お電話での
お問い合わせ
0848-38-7681

プロフィール

中原元気プロの写真

臨床心理士 ／ 中原元気プロの一番の強み

成長に特化したマンツーマンの放課後等デイサービス

子どもの成長に特化した放課後等デイサービスを運営しています。集団で過ごすのが苦手な子どもも利用しやすい環境を提供し、スタッフがマンツーマンで療育。自信を育み、自立へ導きます。

DATA

氏名
中原元気（なかはらげんき）
会社名
株式会社ユグドラシル
事業内容
・尾道放課後等デイサービスひかり
・尾道放課後等デイサービスひかり高須
・フリースクールひかり
職種
臨床心理士、公認心理師
資格
臨床心理士
公認心理師
住所
〒722-0023
広島県 尾道市東則末町2-15
電話
0848-38-7681
営業時間
平日13:30～18:00
土曜9:00～15:00
定休日
日曜、祝日、年末年始
ホームページ
https://yggdrasil.jp/
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