税務調査対策や土地評価に強い相続税申告のプロ
相続コネクト税理士事務所
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プロフィール
税理士 ／ 武井博之プロの一番の強み
300件以上の申告実績を誇る相続税専門の税理士
相続税専門の大手税理士事務所を経て、これまで300件以上の相続税申告を担当。税務調査を受けにくい申告書作成や節税を考慮した土地評価で、豊富な実績あり。家族の思いに寄り添い、相続税申告をサポートします。
経歴
2005年 TAC福山校 税理士講座の非常勤講師
2007年 税理士法人田邉会計事務所(広島)入所
中小企業の法人税、消費税申告業務を中心に、月次経理業務、顧問先向けのセミナーを担当
2010年 税理士法人レガシィ(東京)入社
200件超の相続税申告、相続税還付、遺言その他相続・事業承継対策コンサルティングなどを行う。
2016年 竹村税理士事務所(広島)入所
相続税申告、相続税還付、遺言その他相続税対策コンサルティング業務、相続税セミナー講師などに従
事。
2019年 相続コネクト税理士事務所開業
実績
相続税申告300件以上（2010年～2021年11月）
税務調査率1%（2016年～2021年11月時点）
DATA
- 氏名
- 武井博之（たけいひろゆき）
- 事務所名
- 相続コネクト税理士事務所
- 事業内容
- 相続税申告、相続・事業承継対策、家族信託、相続税還付、その他資産税関連業務
- 専門分野
- 相続税申告に関わる業務（相談、財産評価・財産目録の作成、遺産分割案の提案、遺産分割協議書の作成、相続税申告書作成、税務署への提出、税務調査対応ほか）
- 特徴
- 広島・岡山を中心に、相続税申告手続きをサポートします。相談から、土地評価、相続税申告書作成・提出、税務調査まで一貫して、代表税理士が担当。無料相談（初回1時間）では、相続税額の試算と、税理士報酬の見積もりを行います。
- 職種
-
税理士
（中国税理士会 福山支部 所属）
- 資格
- 税理士
- 住所
-
〒720-0082
広島県 福山市木之庄町1-14-19
- 電話
-
084-959-6330
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日 ※夜間や土日祝の相談も対応可能です（予約制）
- ホームページ
- https://souzoku-connect.com/
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