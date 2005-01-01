プロフィール

経歴

2005年 TAC福山校 税理士講座の非常勤講師

2007年 税理士法人田邉会計事務所(広島)入所

中小企業の法人税、消費税申告業務を中心に、月次経理業務、顧問先向けのセミナーを担当

2010年 税理士法人レガシィ(東京)入社

200件超の相続税申告、相続税還付、遺言その他相続・事業承継対策コンサルティングなどを行う。

2016年 竹村税理士事務所(広島)入所

相続税申告、相続税還付、遺言その他相続税対策コンサルティング業務、相続税セミナー講師などに従

事。

2019年 相続コネクト税理士事務所開業

