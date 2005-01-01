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藤永忍

ドローン撮影インストラクター！動画制作のプロ

藤永忍（ふじながしのぶ） ／ 映像制作

株式会社サンレコ

プロフィール

藤永忍プロの写真

映像制作 ／ 藤永忍プロの一番の強み

短納期でハイクオリティーな映像を制作します！

福山市で創業47年の映像制作会社。14,000件以上の制作実績。ドローン撮影やCGアニメ―ションなど経験と技術力に裏打ちされた多彩な表現で、あなたの会社・チーム・ブランドの魅力を最大限引き出します。

経歴

広島県福山市出身。
2005年　株式会社サンレコ代表に就任
2006年　企業様プロモーション映像制作、行政、民間のイベント撮影など従事
2010年　YouTube動画制作など、SNSを使ったインタラクティブWeb制作を事業展開
2016年　プロモーション映像ドローン撮影、アニメーション制作など事業展開
2020年　ネット配信事業の事業展開強化
2022年　JMA（一般社団法人日本マルチコプター協会）認定ドローンインストラクター

DATA

氏名
藤永忍（ふじながしのぶ）
会社名
株式会社サンレコ
事業内容
・企業、行政、学校関係、各種団体、撮影編集／プロモーション映像制作
・行政、教育機関、団体向け各種プロモーション映像、記録映像制作
・ドローン撮影、ドローン講習
・ウェブ動画制作（YouTube動画など）
・デジタルサイネージ用動画制作、展示会などのイベント映像制作
・プロジェクションマッピングやレーザー演出など空間演出
・セミナー、イベント、コンサート、各種式典などのネット配信
特徴
・創業47年で培った経験をもとに、短納期でハイクオリティーな映像を提供いたします。
・JMA（一般社団法人日本マルチコプター協会）認定インストラクターによる最新ドローンでの撮影や、ドローン講習などドローン事業を展開中
職種
映像制作
資格
JMA認定インストラクター
住所
〒720-0021
広島県 福山市
営業時間
メール問合せ24時間受け付け
定休日
不定休
ホームページ
https://www.sanreco.co.jp
SNS
Facebook　https://www.facebook.com/sanreco
Twitter　https://twitter.com/seeknocks
Instagram　 https://www.instagram.com/sanreco.co.ltd_/
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株式会社サンレコ

担当藤永忍（ふじながしのぶ）

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