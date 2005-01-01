ドローン撮影インストラクター！動画制作のプロ
株式会社サンレコ
プロフィール
映像制作 ／ 藤永忍プロの一番の強み
短納期でハイクオリティーな映像を制作します！
福山市で創業47年の映像制作会社。14,000件以上の制作実績。ドローン撮影やCGアニメ―ションなど経験と技術力に裏打ちされた多彩な表現で、あなたの会社・チーム・ブランドの魅力を最大限引き出します。
経歴
広島県福山市出身。
2005年 株式会社サンレコ代表に就任
2006年 企業様プロモーション映像制作、行政、民間のイベント撮影など従事
2010年 YouTube動画制作など、SNSを使ったインタラクティブWeb制作を事業展開
2016年 プロモーション映像ドローン撮影、アニメーション制作など事業展開
2020年 ネット配信事業の事業展開強化
2022年 JMA（一般社団法人日本マルチコプター協会）認定ドローンインストラクター
DATA
- 氏名
- 藤永忍（ふじながしのぶ）
- 会社名
- 株式会社サンレコ
- 事業内容
-
・企業、行政、学校関係、各種団体、撮影編集／プロモーション映像制作
・行政、教育機関、団体向け各種プロモーション映像、記録映像制作
・ドローン撮影、ドローン講習
・ウェブ動画制作（YouTube動画など）
・デジタルサイネージ用動画制作、展示会などのイベント映像制作
・プロジェクションマッピングやレーザー演出など空間演出
・セミナー、イベント、コンサート、各種式典などのネット配信
- 特徴
-
・創業47年で培った経験をもとに、短納期でハイクオリティーな映像を提供いたします。
・JMA（一般社団法人日本マルチコプター協会）認定インストラクターによる最新ドローンでの撮影や、ドローン講習などドローン事業を展開中
- 職種
- 映像制作
- 資格
- JMA認定インストラクター
- 住所
-
〒720-0021
広島県 福山市
- 営業時間
- メール問合せ24時間受け付け
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.sanreco.co.jp
- SNS
-
Facebook https://www.facebook.com/sanreco
Twitter https://twitter.com/seeknocks
Instagram https://www.instagram.com/sanreco.co.ltd_/