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岡本浩一

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西原住設

岡本浩一プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

高品質な修理の技術で、顧客の要望に寄り添います

顧客が抱える住まいの問題に幅広く寄り添い、豊富な経験と知識で屋根・外壁工事、内装リフォームなど幅広く手掛ける。過去に足の不調を経験したことから、バリアフリーを考えた修理も得意とする。

マイベストプロ・インタビュー

質の高い仕事で住まいの美観を高め、建物を守り、快適に暮らせる家づくりをサポート

住宅に関する問題に向き合い豊富な経験と知識で応えるプロ

マイベストプロ広島による取材記事

事業者情報

氏名
岡本浩一（おかもとこういち）
職種
大工
大工
会社名
西原住設
事業内容
エクステリア工事 溶接修理 屋根補修 建築板金 雨樋補修 営繕大工 金属サイディング 外壁補修 左官補修 等
住所
〒731-0102
広島県広島市安佐南区川内1丁目29-3
地図を見る
営業時間
平日　9:00〜17:00
土曜日　9:00〜15:00
日曜日　9:00〜12:00
ホームページ
https://nishiharajusetsu.com/

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