高品質な修理の技術で、顧客の要望に寄り添います
顧客が抱える住まいの問題に幅広く寄り添い、豊富な経験と知識で屋根・外壁工事、内装リフォームなど幅広く手掛ける。過去に足の不調を経験したことから、バリアフリーを考えた修理も得意とする。
マイベストプロ・インタビュー
質の高い仕事で住まいの美観を高め、建物を守り、快適に暮らせる家づくりをサポート
住宅に関する問題に向き合い豊富な経験と知識で応えるプロ
マイベストプロ広島による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 岡本浩一（おかもとこういち）
- 職種
-
大工
大工
- 会社名
- 西原住設
- 事業内容
- エクステリア工事 溶接修理 屋根補修 建築板金 雨樋補修 営繕大工 金属サイディング 外壁補修 左官補修 等
- 住所
-
〒731-0102
広島県広島市安佐南区川内1丁目29-3
- 営業時間
-
平日 9:00〜17:00
土曜日 9:00〜15:00
日曜日 9:00〜12:00
- ホームページ
- https://nishiharajusetsu.com/
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