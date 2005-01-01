起業家のパソコンの悩みを一緒に解決するプロ
パソコンサロン広島
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プロフィール
パソコン講師 ／ 上田美樹プロの一番の強み
何回同じ質問されても、何度同じ操作を聞かれても笑顔で答える
パソコン講師歴17年。パソコンに苦手意識のある3千人のマインドを「パソコンは楽しい」に上書き保存。オンラインビジネスで必要不可欠なパソコン操作・Web設定の自立を目指す実践型パソコンビジネス講師です
経歴
MOS Specialist（Word・Excel）
国語科教員免許
MOS資格取得対策講座 合格率100％
MAZDA新入社員向けイントラネット教育担当
公立中学校教職員向けHP作成講座担当
広島県職員向けパソコン研修担当
東広島市職員向けパソコン研修担当
広島県IT講習会講師
家電量販店パソコン教室講師
2017年7月：パソコンサロン広島立ち上げ、Zoomオンラインパソコン講座開講
2019年5月：Facebook非公開コミュニティ開設
2020年11月：会員制オンラインサロン開設
実績
パソコン講師歴17年。3000人のパソコン仕事に成果を出してきました。
Facebook非公開コミュニティ 2021年2月現在：メンバー登録数629名
会員制オンライングループサロン、完全個別対応マンツーマンレッスンの会員制サロンを運営。年々、会員数が増加しております。
DATA
- 氏名
- 上田美樹（うえだみき）
- 会社名
- パソコンサロン広島
- 事業内容
- 起業家専門パソコンビジネス講師
- 専門分野
-
Office系ソフト特にPowerPoint（プレゼンテーション）、Zoomミーティングアプリ、Jimdo（HP作成ソフト）、各SNS設定、HP制作代行、
個人事業総合支援システムリザーブストック 他
- 特徴
-
優しく、丁寧親切、笑顔でレッスンがモットー。
受講生がリラックスして学べる、ソフト＆エレガンスな雰囲気が持ち味。
- 職種
- 専門職
- 資格
-
国語科教員免許
Microsoft Office specialist資格（Word:Expert、Excel:Expert）
- 住所
-
〒733-0035
広島県 広島市西区南観音1-11-38 第二正本ビル202
- 営業時間
- 平日10：00～17：00
- ホームページ
- https://niji53.jimdo.com
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担当上田美樹（うえだみき）