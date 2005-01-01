プロフィール

パソコン講師歴17年。パソコンに苦手意識のある3千人のマインドを「パソコンは楽しい」に上書き保存。オンラインビジネスで必要不可欠なパソコン操作・Web設定の自立を目指す実践型パソコンビジネス講師です

何回同じ質問されても、何度同じ操作を聞かれても笑顔で答える

経歴

MOS Specialist（Word・Excel）

国語科教員免許

MOS資格取得対策講座 合格率100％

MAZDA新入社員向けイントラネット教育担当

公立中学校教職員向けHP作成講座担当

広島県職員向けパソコン研修担当

東広島市職員向けパソコン研修担当

広島県IT講習会講師

家電量販店パソコン教室講師

2017年7月：パソコンサロン広島立ち上げ、Zoomオンラインパソコン講座開講

2019年5月：Facebook非公開コミュニティ開設

2020年11月：会員制オンラインサロン開設

