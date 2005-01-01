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上田美樹

起業家のパソコンの悩みを一緒に解決するプロ

上田美樹（うえだみき） ／ パソコン講師

パソコンサロン広島

お電話での
お問い合わせ
080-4263-3703

プロフィール

上田美樹プロの写真

パソコン講師 ／ 上田美樹プロの一番の強み

何回同じ質問されても、何度同じ操作を聞かれても笑顔で答える

パソコン講師歴17年。パソコンに苦手意識のある3千人のマインドを「パソコンは楽しい」に上書き保存。オンラインビジネスで必要不可欠なパソコン操作・Web設定の自立を目指す実践型パソコンビジネス講師です

経歴

MOS Specialist（Word・Excel）
国語科教員免許
MOS資格取得対策講座 合格率100％
MAZDA新入社員向けイントラネット教育担当
公立中学校教職員向けHP作成講座担当
広島県職員向けパソコン研修担当
東広島市職員向けパソコン研修担当
広島県IT講習会講師
家電量販店パソコン教室講師
2017年7月：パソコンサロン広島立ち上げ、Zoomオンラインパソコン講座開講
2019年5月：Facebook非公開コミュニティ開設
2020年11月：会員制オンラインサロン開設

実績

パソコン講師歴17年。3000人のパソコン仕事に成果を出してきました。
Facebook非公開コミュニティ 2021年2月現在：メンバー登録数629名
会員制オンライングループサロン、完全個別対応マンツーマンレッスンの会員制サロンを運営。年々、会員数が増加しております。

DATA

氏名
上田美樹（うえだみき）
会社名
パソコンサロン広島
事業内容
起業家専門パソコンビジネス講師
専門分野
Office系ソフト特にPowerPoint（プレゼンテーション）、Zoomミーティングアプリ、Jimdo（HP作成ソフト）、各SNS設定、HP制作代行、
個人事業総合支援システムリザーブストック 他
特徴
優しく、丁寧親切、笑顔でレッスンがモットー。
受講生がリラックスして学べる、ソフト＆エレガンスな雰囲気が持ち味。
職種
専門職
資格
国語科教員免許
Microsoft Office specialist資格（Word:Expert、Excel:Expert）
住所
〒733-0035
広島県 広島市西区南観音1-11-38 第二正本ビル202
電話
080-4263-3703
営業時間
平日10：00～17：00
ホームページ
https://niji53.jimdo.com
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