住宅業界35年の経験を生かし、家づくりをトータルサポート
ハウスメーカーなどで35年間経験を積み、1000棟以上の家づくりに携わる。豊富な知識とネットワーク、第三者の視点で土地探しからプラン提案、業者選定まで丁寧に家づくりをサポートします。
マイベストプロ・インタビュー
豊富な経験と知識、情報に基づいたプロ目線のアドバイスで、理想の家づくりをサポート
新築の土地探しからトータルでサポートする住宅のプロ
マイベストプロ広島による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 北村雅彦（きたむらまさひこ）
- 職種
-
住宅相談
住宅相談
- 会社名
- E家Design
- 事業内容
- 新築、建て替え、インテリア、リフォーム、不動産など住宅に関わる相談事業
新築プランの提案
建築会社の紹介
建築会社、不動産会社向けの営業教育、経営コンサルタント、出店計画ほか
- 住所
-
〒720-0818
広島県福山市西桜町2-1-6
- 営業時間
- 10:00～18:00
- ホームページ
- https://eiedesign.wordpress.com/
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