地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

北村雅彦プロ

北村雅彦

住宅相談

北村雅彦プロは中国新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
中国新聞社
北村雅彦プロ
専門家

Mybestpro Members

北村雅彦

住宅相談

E家Design

北村雅彦プロは中国新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ広島の登録専門家です

住宅業界35年の経験を生かし、家づくりをトータルサポート

ハウスメーカーなどで35年間経験を積み、1000棟以上の家づくりに携わる。豊富な知識とネットワーク、第三者の視点で土地探しからプラン提案、業者選定まで丁寧に家づくりをサポートします。

マイベストプロ・インタビュー

豊富な経験と知識、情報に基づいたプロ目線のアドバイスで、理想の家づくりをサポート

新築の土地探しからトータルでサポートする住宅のプロ

マイベストプロ広島による取材記事

事業者情報

氏名
北村雅彦（きたむらまさひこ）
職種
住宅相談
住宅相談
会社名
E家Design
事業内容
新築、建て替え、インテリア、リフォーム、不動産など住宅に関わる相談事業
新築プランの提案
建築会社の紹介
建築会社、不動産会社向けの営業教育、経営コンサルタント、出店計画ほか
住所
〒720-0818
広島県福山市西桜町2-1-6
地図を見る
営業時間
10:00～18:00
ホームページ
https://eiedesign.wordpress.com/

プロのインタビューを読む

新築の土地探しからトータルでサポートする住宅のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ広島
  3. 広島の住宅・建物
  4. 広島の注文住宅・住宅設計
  5. 北村雅彦

北村雅彦プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼