この道約60年。古地図・城資料の探索のプロ
古地図と城 古書肆 城郭文庫
プロフィール
古地図・城資料専門古書店 ／ 富原道晴プロの一番の強み
欲しいものが見つかる古地図・城資料専門古書店
先人の知恵が詰まった歴史的資料を次の世代へ。60年にわたり日本全国の古書店から収集した約16万点の古地図・城関連資料を、国内最大規模の古書サイト「日本の古本屋」にて販売中。
経歴
大阪府生まれ、石川県金沢市、東京都板橋区を経て群馬県安中市在住。
サカタインクス株式会社にて製版事業部・写真事業部・北陸支店・包装グラビア事業部・東京本社事業開発推進本部・理事 営業技術部長を歴任後、退職。
著書に「冨原文庫蔵陸軍省城絵図」（戎光祥出版）／「図説中世城郭事典」石川県担当人物往来社、「日本城郭全集」滋賀県蒲生郡担当、しろはく双書25冊他出版多数、関西城郭研究会・加工技術研究会・日本古地図学会・日本銃砲史学会・日本地図センター等機関紙執筆多数
実績
徳川美術館・真田氏歴史館・安中市学習の森歴史博物館、日本城郭協会お城EXPOほか全国の数十の博物館で城絵図展開催および展示会資料貸出
DATA
- 氏名
- 富原道晴（とみはらみちはる）
- 店名
- 古地図と城 古書肆 城郭文庫
- 事業内容
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●古地図・鳥観図・錦絵・城文献・絵葉書の販売
●資料展示会開催
●資料鑑定・買取
- 職種
- 古地図・城資料専門古書店
- 資格
- 古物商許可
- 住所
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〒379-0109
群馬県 安中市秋間みのりが丘5-73
- 営業時間
- メール随時受付
- 定休日
- 不定休
- 公式メールアドレス
- shirohaku@kym.biglobe.ne.jp