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貴舩裕子

公認心理師

ココロとからだバランスセンター

貴舩裕子プロは上毛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ群馬の登録専門家です

心と体の不調に悩む人に、カウンセリングと手技でアプローチ

公認心理師・臨床心理士として学校やクリニックで長年心の問題に向き合ってきました。健康な心は健康な体からという考えのもと、「手技道」「脳幹セラピー」「腸活」の施術も行い、心身の不調にアプローチします。

マイベストプロ・インタビュー

公認心理師・臨床心理士によるカウンセリングと手技で心と体の双方にアプローチし、バランスを整えます

すべてのヒトに心と体の健康をサポートするプロ

マイベストプロ群馬による取材記事

事業者情報

氏名
貴舩裕子（きふねゆうこ）
職種
公認心理師
公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士、整体師
会社名
ココロとからだバランスセンター
事業内容
カウンセリング
心理検査
ペアレントトレーニング
手技道
腸活
脳幹セラピー
腸内DNA検査
住所
〒375-0054
群馬県藤岡市上大塚
地図を見る
営業時間
11:00～17:00（祝日の場合は13:00～17:00）
＊メールは24時間受付中(mail：kokoro.krada@gmail.com)
定休日
火曜日、水曜日、木曜日、土曜日
ホームページ
https://www.kokoro-krada.com/

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