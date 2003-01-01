自立学習・21世紀型学力を伸ばす教育のプロ
多治見松陰塾
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- 0572-51-4886
プロフィール
塾講師 ／ 林泰成プロの一番の強み
わかる所から始める、わかるまで進ませない、わかるまで繰り返す
ショウイン式プログラム学習と教育コーチングにより、探究心の持てる学びの場を提供。テストの点数に「こだわる」だけではなく、将来に役立つ、発想力・思考力・コミュニケーション能力・問題解決能力などを高める。
経歴
小学校・中学校・高等学校で教育指導歴32年。2014年に個別指導学習塾【多治見松陰塾】を開校する
DATA
- 氏名
- 林泰成（はやしやすなり）
- 会社名
- 多治見松陰塾
- 事業内容
- ■小1～社会人の5教科学習指導（国語、算数 or 数学、理科、社会、英語）
- 取扱分野
- ■小1～社会人の5教科学習指導（国語、算数 or 数学、理科、社会、英語）
- 職種
- 「多治見松陰塾」塾長
- 住所
-
〒507-0038
岐阜県 多治見市白山町4-7-1 遠藤ビル2階西C
- 電話
-
0572-51-4886
- 営業時間
- 15:00～22:00
- 定休日
- 年中無休
- 【ホームページURL】スマホ用
- http://www.tajimi-showin.com/
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