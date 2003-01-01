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林泰成

自立学習・21世紀型学力を伸ばす教育のプロ

林泰成（はやしやすなり） ／ 塾講師

多治見松陰塾

お電話での
お問い合わせ
0572-51-4886

プロフィール

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塾講師 ／ 林泰成プロの一番の強み

わかる所から始める、わかるまで進ませない、わかるまで繰り返す

ショウイン式プログラム学習と教育コーチングにより、探究心の持てる学びの場を提供。テストの点数に「こだわる」だけではなく、将来に役立つ、発想力・思考力・コミュニケーション能力・問題解決能力などを高める。

経歴

小学校・中学校・高等学校で教育指導歴32年。2014年に個別指導学習塾【多治見松陰塾】を開校する

DATA

氏名
林泰成（はやしやすなり）
会社名
多治見松陰塾
事業内容
■小1～社会人の5教科学習指導（国語、算数 or 数学、理科、社会、英語）
取扱分野
■小1～社会人の5教科学習指導（国語、算数 or 数学、理科、社会、英語）
職種
「多治見松陰塾」塾長
住所
〒507-0038
岐阜県 多治見市白山町4-7-1 遠藤ビル2階西C
電話
0572-51-4886
営業時間
15:00～22:00
定休日
年中無休
ホームページ
http://www.tajimi-showin-juku.com/
【ホームページURL】スマホ用
http://www.tajimi-showin.com/
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