国内外に利用者を抱える鍼灸のプロ
長谷川鍼灸院（一般社団法人国際臨床鍼灸研究会）
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お問い合わせ
- 058-320-3388
プロフィール
鍼灸師 ／ 長谷川吾朗プロの一番の強み
不調の原因にアプローチする鍼灸施術
身体が異常を訴える声を精確に聞き取り、全身を整えて、身体を正常に戻し、そして身体を正常に保つ。ツボの位置を精確に捉えた鍼灸と自宅施灸のセルフケアで、その力を後押しします。
DATA
- 氏名
- 長谷川吾朗（はせがわごろう）
- 会社名
- 長谷川鍼灸院（一般社団法人国際臨床鍼灸研究会）
- 事業内容
-
・長谷川流鍼灸技術セミナー
・鍼灸ケア（病名に捉われない根本ケア）
・セルフケアのための自宅施灸指導
・長谷川独自開発の、自宅施灸のための「灸ピン」の販売中
・長谷川独自開発の、自然な花を直接香炉で炙る「花気香炉」をクラウドファンディングにて製作し販売中
- 職種
- 鍼灸師
- 資格
-
はり師
きゅう師
あん摩マッサージ指圧師
- 住所
-
〒501-0441
岐阜県 本巣郡北方町曲路1-16
- 電話
-
058-320-3388
- 営業時間
- 8:45~13:15 / 14:45~20:00 完全予約制
- 定休日
- 日曜/祝日/年末年始/セミナー臨時休診あり
- ホームページ
- https://goro89.jp/
- SNS
-
セミナーFacebookのURLは
https://www.facebook.com/groups/httpsgoro89.jpseminar
セミナーInstagramのURLは
https://instagram.com/hasegawaryu.shinkyu?utm_medium=copy_link
- 動画
-
セミナーYouTube動画は https://www.youtube.com/watch?v=03AGaX_zp0A
ふわふわのお灸の動画は https://youtu.be/wOCoZp2HLVo
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