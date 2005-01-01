マイベストプロ福島
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福島
  3. 福島のビジネス
  4. 福島の起業・会社設立
  5. 松浦真由実
松浦真由実

Web起業者を支援アドバイスするプロ

松浦真由実（まつうらまゆみ） ／ WEB起業支援

オフィスプチデザイン

お電話での
お問い合わせ
080-4862-4602

プロフィール

松浦真由実プロの写真

WEB起業支援 ／ 松浦真由実プロの一番の強み

“Jimdoエバンジェリスト”の資格をもつWeb支援コンサル

パソコンインストラクター歴20年以上の実績と経験で、ホームページ制作からWeb・SNS集客まで“かんたんウェブ設計”を軸に運営。レッスン部門では起業講座も開催し「売れるための」仕組みづくりを指南。

経歴

喜多方市生まれ。地元商業高校から英語関係の短大に進学、教育関係の仕事に就く。教えることが好きだったことから転職を機にパソコンインストラクターへ。東京で長年勤務ののち帰郷、フリーランスにてパソコン教室とホームページ制作を始める。「Jimdo」に魅了され、全国に広がるJimdoCafe認定の相談窓口「JimdoCafe 喜多方」をスタート。

実績

JimdoCafe認定の相談窓口「JimdoCafe 喜多方」
「CanvaCaravan in 会津若松」にて司会担当

DATA

氏名
松浦真由実（まつうらまゆみ）
会社名
オフィスプチデザイン
事業内容
WEB起業支援・ホームページ制作・セミナー・パソコン教室ほか
専門分野
WEB起業コンサルタント
資格
JimdoEvangelist
Facebook＃起業女子プロジェクト福島県地域担当トレーナー
喜多方市職業訓練支援事業認可校
MicrosoftOfficialTrainer
MicrosoftSpecialistMaster
Webクリエーター上級取得
英語検定2級
簿記検定2級
珠算検定1級
秘書検定3級
住所
〒966-0016
福島県 喜多方市関柴町平林字道西2-1
電話
080-4862-4602
営業時間
平日9：00～17：00
定休日
土・日・祝日
ホームページ
https://www.puchi-design.com
主な取引先
福島県立テクノアカデミー会津 短期大学校 非常勤講師
Share

松浦真由実プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ080-4862-4602

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

松浦真由実

オフィスプチデザイン

担当松浦真由実（まつうらまゆみ）

地図・アクセス

松浦真由実プロのコンテンツ