Web起業者を支援アドバイスするプロ
オフィスプチデザイン
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プロフィール
WEB起業支援 ／ 松浦真由実プロの一番の強み
“Jimdoエバンジェリスト”の資格をもつWeb支援コンサル
パソコンインストラクター歴20年以上の実績と経験で、ホームページ制作からWeb・SNS集客まで“かんたんウェブ設計”を軸に運営。レッスン部門では起業講座も開催し「売れるための」仕組みづくりを指南。
経歴
喜多方市生まれ。地元商業高校から英語関係の短大に進学、教育関係の仕事に就く。教えることが好きだったことから転職を機にパソコンインストラクターへ。東京で長年勤務ののち帰郷、フリーランスにてパソコン教室とホームページ制作を始める。「Jimdo」に魅了され、全国に広がるJimdoCafe認定の相談窓口「JimdoCafe 喜多方」をスタート。
実績
JimdoCafe認定の相談窓口「JimdoCafe 喜多方」
「CanvaCaravan in 会津若松」にて司会担当
DATA
- 氏名
- 松浦真由実（まつうらまゆみ）
- 会社名
- オフィスプチデザイン
- 事業内容
- WEB起業支援・ホームページ制作・セミナー・パソコン教室ほか
- 専門分野
- WEB起業コンサルタント
- 資格
-
JimdoEvangelist
Facebook＃起業女子プロジェクト福島県地域担当トレーナー
喜多方市職業訓練支援事業認可校
MicrosoftOfficialTrainer
MicrosoftSpecialistMaster
Webクリエーター上級取得
英語検定2級
簿記検定2級
珠算検定1級
秘書検定3級
- 住所
-
〒966-0016
福島県 喜多方市関柴町平林字道西2-1
- 営業時間
- 平日9：00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://www.puchi-design.com
- 主な取引先
- 福島県立テクノアカデミー会津 短期大学校 非常勤講師
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