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鈴木文弘

相続関係のプロ

鈴木文弘（すずきふみひろ） ／ 税理士

鈴木文弘税理士事務所

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プロフィール

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税理士 ／ 鈴木文弘プロの一番の強み

税務署での勤務経験を活かした相続税のプロ

税務署の資産課税部門で30年間勤務した経験を活かし、相続税や贈与税、不動産・株式の売買、中小企業経営者の事業承継関係などを得意分野としています。

DATA

氏名
鈴木文弘（すずきふみひろ）
事務所名
鈴木文弘税理士事務所
事業内容
税理士事務所
専門分野
相続税、贈与税、不動産・株式の売買、中小企業経営者の事業承継税制の申告相談
職種
税理士
資格
税理士
行政書士
上級相続診断士
行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
住所
〒963-8877
福島県 郡山市堂前町1-2 石井ビル2階24号
電話
024-983-6662
営業時間
9：00～15：00
定休日
土日祝日　※希望により対応可能
ホームページ
https://tax-fumihiro.jp/
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