相続関係のプロ
鈴木文弘税理士事務所
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プロフィール
税理士 ／ 鈴木文弘プロの一番の強み
税務署での勤務経験を活かした相続税のプロ
税務署の資産課税部門で30年間勤務した経験を活かし、相続税や贈与税、不動産・株式の売買、中小企業経営者の事業承継関係などを得意分野としています。
DATA
- 氏名
- 鈴木文弘（すずきふみひろ）
- 事務所名
- 鈴木文弘税理士事務所
- 事業内容
- 税理士事務所
- 専門分野
- 相続税、贈与税、不動産・株式の売買、中小企業経営者の事業承継税制の申告相談
- 職種
- 税理士
- 資格
-
税理士
行政書士
上級相続診断士
行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士
- 住所
-
〒963-8877
福島県 郡山市堂前町1-2 石井ビル2階24号
- 電話
-
024-983-6662
- 営業時間
- 9：00～15：00
- 定休日
- 土日祝日 ※希望により対応可能
- ホームページ
- https://tax-fumihiro.jp/
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