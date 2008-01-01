プロフィール

経歴

1964年(昭和39年)10月20日生まれ。福島県本宮市出身。2008年社会福祉士登録。大学卒業後13年間営業職として民間企業に勤務。平成12年事務局長としてNPO法人豊心会を設立し、地域のニーズに応じた事業所10ヵ所を立ち上げ、現在9事業を運営している。平成20年理事長に就任、現在に至る。

公益社団法人日本認知症グループホーム協会常務理事。成年後見人としての活動もしており福島県社会福祉士会権利擁護委員、須賀川市権利擁護推進協議会委員でもある。

