高齢者が安心して暮らせる地域社会をつくるプロ
特定非営利活動法人 豊心会
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プロフィール
社会福祉業 ／ 今野秀吉プロの一番の強み
認知症から学び、高齢者が安心して暮らせる地域社会をつくる。
「自分が自分として生きること」の支援を理念に、在宅サービスやグループホームで高齢者の思いを優先した介護を実践。地域の理解を深め一緒に支える仕組みを提案、認知症サポーター養成講座などの啓蒙活動も実施。
経歴
1964年(昭和39年)10月20日生まれ。福島県本宮市出身。2008年社会福祉士登録。大学卒業後13年間営業職として民間企業に勤務。平成12年事務局長としてNPO法人豊心会を設立し、地域のニーズに応じた事業所10ヵ所を立ち上げ、現在9事業を運営している。平成20年理事長に就任、現在に至る。
公益社団法人日本認知症グループホーム協会常務理事。成年後見人としての活動もしており福島県社会福祉士会権利擁護委員、須賀川市権利擁護推進協議会委員でもある。
DATA
- 氏名
- 今野秀吉（こんのひでよし）
- 事務所名
- 特定非営利活動法人 豊心会
- 事業内容
-
■在宅介護サポート
・「つくし居宅介護支援事業所」（ケアマネジメント）
・「つくしホームヘルプサービス」（訪問介護）
■通所介護（デイサービス）
・「つくしデイサービス」（通所介護）
・「つくしデイサービス 紡」（通所介護）
・「つくしデイサービス 歩」（認知症対応型通所介護）
■認知症対応型共同生活介護（認知症グループホーム）
・「グループホームすずらん」
・「グループホームすずらん 日向」
・「グループホームすずらん 紡」
・「グループホームすずらん あかり」
- 特徴
- 「自分が自分として生きてほしい」と願い、地域密着型の福祉を実践して高齢者を支えています。介護保険の在宅サービスや地域活動を通して地元の人々と交流を深め、高齢者の認知症の早期発見・対応・サポーター養成、在宅生活の支援にも力を入れています。
- 職種
- 高齢者福祉、障がい者福祉、地域貢献事業
- 資格
- 社会福祉士
- 住所
-
〒962-0822
福島県 須賀川市東作18-3
- 電話
-
0248-72-0301
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- 定休日
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- ホームページ
- http://houshinkai.jp/effort/
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