迅速に遺産相続を進めるプロ
ひまわり法務サポート
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プロフィール
行政書士 ／ 渡邊勇人プロの一番の強み
逝く人も残される人も安心できる相続をサポート
迅速な対応がモットー。遺族に代わって面倒な相続に関する手続きを代行。死後事務委任などもお任せください。
DATA
- 氏名
- 渡邊勇人（わたなべはやと）
- 会社名
- ひまわり法務サポート
- 事業内容
-
相続業務（遺言書の作成、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、相続財産の調査、預貯金の解組等）
許認可申請業務（会社の設立サポート並びに業務に必要な許認可の申請）
助成金・補助金申請
- 職種
- 行政書士
- 資格
-
特定行政書士
宅地建物取引士
日本行政書士会連合会 中央研修所 運送・自動車封印業務研修修了
福島県行政書士会 自動車登録業務研修修了
一般廃棄物収集運搬業許可
- 住所
-
〒979-0334
福島県 いわき市久之浜町西三丁目4番地の13
- 電話
-
0246-38-4083
- 営業時間
- 9：00～18：00 ※夜間、土日の対応可（但し事前に相談下さい）
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日
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担当渡邊勇人（わたなべはやと）