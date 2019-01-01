プロフィール

不動産業、建設業、損害保険代理店を兼業。土地売買から建築、中古物件探しからリフォーム、さらに災害時の保険見積りや手続きまで、ワンストップサービスで住まいのあらゆる悩み事、困り事に対応している。

経歴

茨城県出身。宮城県内の大学卒業後、福島県のハウスビルダーに就職し、新築住宅の営業を担当。29歳で宮城県の不動産会社に転職し賃貸住宅の営業を行なう。その後、大学在学中にバイトしていた、ハウスクリーニング会社の専務が立ち上げたリフォーム会社に誘われ、転職。4年ほどリフォームの営業と一部現場作業を担当し、1社目のハウスビルダーの時の上司が興した東技研に誘われ、入社。2019年、代表取締役社長に就任。

