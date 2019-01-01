不動産業・建設業・保険代理店を兼業する住まいのプロ
株式会社東技研
- お電話での
お問い合わせ
- 024-526-6231
プロフィール
不動産業 ／ 佐藤幸治プロの一番の強み
土地売買、新築、リフォーム、保険、あらゆる住まいの相談に対応
不動産業、建設業、損害保険代理店を兼業。土地売買から建築、中古物件探しからリフォーム、さらに災害時の保険見積りや手続きまで、ワンストップサービスで住まいのあらゆる悩み事、困り事に対応している。
経歴
茨城県出身。宮城県内の大学卒業後、福島県のハウスビルダーに就職し、新築住宅の営業を担当。29歳で宮城県の不動産会社に転職し賃貸住宅の営業を行なう。その後、大学在学中にバイトしていた、ハウスクリーニング会社の専務が立ち上げたリフォーム会社に誘われ、転職。4年ほどリフォームの営業と一部現場作業を担当し、1社目のハウスビルダーの時の上司が興した東技研に誘われ、入社。2019年、代表取締役社長に就任。
DATA
- 氏名
- 佐藤幸治（さとうこうじ）
- 会社名
- 株式会社東技研
- 事業内容
-
設計事務所
総合建設業
不動産販売及び仲介業
損害保険代理店
- 特徴
- スタッフの大半が不動産業、建設業に精通し、すまいに関する幅広い相談に対応可能
- 資格
-
（会社保有の資格・許可）
宅地建物取引業
二級建築士事務所登録
一般建設業許可
（個人保有の資格）
宅地建物取引士
ファイナンシャルプランナー（AFP）
福祉住環境コーディネーター2級
- 住所
-
〒960-8071
福島県 福島市東中央三丁目39-1
- 電話
-
024-526-6231
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 水曜・祝日・年末年始・夏季
- ホームページ
- http://www.azuma-giken.co.jp
- 不動産売却相談窓口ふくしま
- https://www.azuma-giken.com
佐藤幸治プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社東技研
担当佐藤幸治（さとうこうじ）