経営やITなど、幅広い知識を有する税務会計のプロ
玉木歩税理士事務所
プロフィール
税理士 ／ 玉木歩プロの一番の強み
業界若手。税務会計および経営について生涯サポートできる
個人事業主から年間売り上げ100億円の中堅企業まで、さまざまな経営者をサポート。高齢化が進む税理士業界において若手となる30代で、この先20年、30年と、生涯付き合える税理士であることが強み。
DATA
- 氏名
- 玉木歩（たまきあゆむ）
- 会社名
- 玉木歩税理士事務所
- 事業内容
-
■税務会計（月次報告、月次監査、記帳代行、確定申告などの税務申告）
■さまざまな財務分析を用いた経営コンサルティング
■所得税、法人税、消費税、相続税、贈与税など種々の税目を考慮した節税提案
■補助金・助成金支援
■今後の事業展開に関するご相談
■ITコンサルティング
■相続・贈与・事業承継
- 職種
- 税理士
- 資格
-
税理士
日本商工会議所簿記検定1級
宅地建物取引主任者
経営士補（財務部門）
2級ファイナンシャル・プランニング（資産設計提案業務実技試験）
経営学検定試験中級
ITパスポート
社会福祉会計簿記初級
ビジネス実務法務3級
マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト（Excel、Word）
建設業経理士検定試験1級
所得税法能力検定試験1級
法人税法能力検定試験1級
消費税法能力検定試験1級
- 住所
-
〒965-0863
福島県 会津若松市湯川町1-47
- 電話
-
0242-23-9461
- 受付時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://at-taxac.jp/
玉木歩プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
玉木歩税理士事務所
担当玉木歩（たまきあゆむ）