プロフィール

経歴

1985年東京写真専門学校（現専門学校東京ビジュアルアーツ）商品撮影学科卒業。

卒業後はスタジオや出版社で準社員的に撮影の経験を積む。

北九州市で親族が経営するDPEショップ（アナログカメラで撮影済みのフィルムを現像・焼付・焼増しを行う）を開業したため、拠点を小倉に移し、同店内にスタジオエムを開業。

篠崎八幡宮内に写真スタジオを開設。

