神社内にスタジオを構えるお宮参り・七五三・ブライダル撮影のプロ
スタジオエム
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プロフィール
フォトグラファー ／ 大山久行プロの一番の強み
神社内にスタジオを構え、お宮参り・七五三・結婚式の撮影に強み
神社の境内にスタジオがあるという強みを生かし、急に思い立ってもお宮参りや七五三、成人記念や家族そろっての写真が撮れる。また、ブライダルのスナップ撮影も得意で、神社以外の式場・会場でも出張撮影が可能。
経歴
1985年東京写真専門学校（現専門学校東京ビジュアルアーツ）商品撮影学科卒業。
卒業後はスタジオや出版社で準社員的に撮影の経験を積む。
北九州市で親族が経営するDPEショップ（アナログカメラで撮影済みのフィルムを現像・焼付・焼増しを行う）を開業したため、拠点を小倉に移し、同店内にスタジオエムを開業。
篠崎八幡宮内に写真スタジオを開設。
実績
〈主な取引先〉
◆ 篠崎八幡神社
◆ 株式会社下関グランドホテル
DATA
- 氏名
- 大山久行（おおやまひさゆき）
- 事務所名
- スタジオエム
- 事業内容
-
■ ブライダル写真
■ お宮参り写真
■ 七五三写真
■ 成人記念写真／家族写真
■ 建築写真
- 専門分野
-
● ブライダル写真
● お宮参り写真
● 七五三写真
● 建築写真
● 商品撮影／料理撮影
- 特徴
- 神社の境内にスタジオがあるという強みを生かし、着物のレンタルも無料なので、急に思い立ってもお宮参りや七五三の記念写真が撮れる。また、ブライダルのスナップ撮影も得意で、神社以外の式場・会場でも出張撮影が可能。前撮りでお気に入りの衣裳を着て北九州市内の約40カ所でのロケーション撮影もできる。
- 職種
- フォトグラファー
- 住所
-
〒802-0074
福岡県 北九州市小倉北区白銀2−3−13
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.studioemu.site
- 神社スタジオ
- 〒803-0861 北九州市小倉北区篠崎1−7−1篠崎八幡宮内
- ウェディングのページ
- https://studioemu753.wixsite.com/wedding
- 料金
-
◆ お宮参り・七五三撮影料金（撮影料金一覧表）
https://www.studioemu.site/blank-12
◆ 結婚式スナップ撮影プラン
https://studioemu753.wixsite.com/wedding/blank-9
◆ 前撮りロケーション撮影プラン
https://studioemu753.wixsite.com/wedding/blank-10
◆ フォトウェディングドレスプラン
https://studioemu753.wixsite.com/wedding/blank-8
◆ インスタグラム
https://instagram.com/studio__emu?igshid=wxex47uj28ws
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