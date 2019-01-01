働きやすい職場づくりで企業と社員の成長を支えるプロ
社会保険労務士事務所 K.コンサルティング
プロフィール
社会保険労務士 ／ 西田圭子プロの一番の強み
働く人と企業をつなぎ、お互いが成長し合える組織を目指す
社会保険労務士とキャリアコンサルタント、ダブルライセンスで企業と働く人をサポート。社員の人材教育やキャリア支援で定着率を高め、企業の業績アップに貢献します。人材派遣会社の経験から労働者派遣業にも精通。
経歴
大学卒業後、銀行関連企業の人事部門で約5年間勤務。
給与計算や社会保険手続き、年末調整、採用サポートなど人事業務全般を担当。
在職中、社会保険労務士資格を取得。
人材派遣会社でコンサルティング業務に約10年従事。
採用・キャリアカウンセリング・トラブル相談など、派遣先企業と派遣スタッフの橋渡しを行う。
社会保険労務士法人の福岡支店責任者を経て、
2019年 「社会保険労務士事務所 K.コンサルティング」開業
実績
<コンサルティング実績>
・労働者派遣事業運営に関するコンサルティング
・キャリアコンサルティング
・採用コンサルティング
<セミナー実績>
・パワハラ予防セミナー
・育児・介護休業法実務セミナー
・人材派遣の実務と法律セミナー
・正しい業務請負の運営セミナー
・雇用調整助成金セミナー ほか
<その他の活動>
・女性活躍推進アドバイザー
・パワハラ予防士
・働き方改革推進支援事業 派遣専門家
・福岡県 雇用維持・安定支援事業 相談員
・福岡県産業雇用センター 出向・移籍等支援事業 相談員
・雇用調整助成金 相談員
DATA
- 氏名
- 西田圭子（にしだけいこ）
- 会社名
- 社会保険労務士事務所 K.コンサルティング
- 事業内容
-
・人事労務管理支援
（労務相談、社会保険手続き、就業規則作成、助成金申請など）
・労働者派遣事業運営支援
（許可申請・更新、事業報告書、派遣先・派遣スタッフのトラブル相談など）
・キャリアコンサルティング
・採用コンサルティング
・セミナー講師
- 専門分野
- 人材教育、キャリアコンサルティング、女性活躍推進、パワハラ予防、労働者派遣事業支援
- 特徴
- 人材派遣会社での経験から、労働者派遣事業の運営サポートで豊富な実績があります。セミナー依頼も数多く、特にパワハラ予防や人材派遣に関するテーマに定評。キャリアコンサルタントとして、人材教育やキャリア支援も得意分野です。
- 職種
- 社会保険労務士
- 資格
-
社会保険労務士
キャリアコンサルタント
2級キャリアコンサルティング技能士
パワハラ予防士
- 住所
-
〒812-0877
福岡県 福岡市博多区元町2-6-1-303
- 営業時間
- 9:00～17:30
- 定休日
- 土曜、日曜、祝日
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社会保険労務士事務所 K.コンサルティング
担当西田圭子（にしだけいこ）