プロフィール

社会保険労務士とキャリアコンサルタント、ダブルライセンスで企業と働く人をサポート。社員の人材教育やキャリア支援で定着率を高め、企業の業績アップに貢献します。人材派遣会社の経験から労働者派遣業にも精通。

経歴

大学卒業後、銀行関連企業の人事部門で約5年間勤務。

給与計算や社会保険手続き、年末調整、採用サポートなど人事業務全般を担当。

在職中、社会保険労務士資格を取得。

人材派遣会社でコンサルティング業務に約10年従事。

採用・キャリアカウンセリング・トラブル相談など、派遣先企業と派遣スタッフの橋渡しを行う。

社会保険労務士法人の福岡支店責任者を経て、

2019年 「社会保険労務士事務所 K.コンサルティング」開業

