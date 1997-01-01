IT導入支援事業者として寄り添いビジネスを提案するプロ
株式会社ソリューション
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プロフィール
IT導入支援事業者 ／ 矢川智プロの一番の強み
テレワーク導入を検討する企業にIT導入補助金の申請をサポート
新型コロナウイルス感染対策に伴い、ニーズの高まる「テレワーク導入」を検討している企業に対し、IT導入補助金の申請のサポートや、導入後のビジネス展開にまつわるアドバイスを行っている
経歴
1993年：筑紫中央高等学校卒業
1997年：福岡工業大学電気工学部卒業
2011年：株式会社ソリューション入社
現在、執行役員・経営戦略事業部部長を兼任
実績
2020年度 IT導入支援事業者に認定される
DATA
- 氏名
- 矢川智（やがわとも）
- 会社名
- 株式会社ソリューション
- 事業内容
-
■ テレワーク導入支援
■ 通信コスト削減コンサルティング
■ オフィスオートメーション機器販売・工事・保守
■ ネットワーク構築・サポート
■ 不動産の賃貸借、仲介、管理、売買
■ 居抜き物件紹介
■ LED照明販売
■ WEB企画・制作
■ サーバー保守管理
■ テレマーケティング・コールセンター
■ 外国人雇用支援サービス
■ RPA導入・運用支援
- 職種
- IT導入支援事業者
- 住所
-
〒810-0001
福岡県 福岡市中央区天神5-7-3-6F
- 電話
-
092-711-1170
- 営業時間
- 平日 9：00～18：00
- 定休日
- 土・日・祝
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担当矢川智（やがわとも）