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簑原敏幸

紙媒体の電子データ化を代行する文書管理のプロ

簑原敏幸（みのはらとしゆき） ／ スキャニング代行サービス

Scantec福岡

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お問い合わせ
092-600-4318

プロフィール

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スキャニング代行サービス ／ 簑原敏幸プロの一番の強み

業務効率向上のためにペーパーレス化を進める企業をサポート

『情報検索の向上』『保管や印刷のコスト削減』『紛失や劣化防止』などを目的に書類の電子化を目指す企業をサポート。スキャニングだけでなく受注から納品まで一人で行い、低価格で高品質なサービスを提供する。

DATA

氏名
簑原敏幸（みのはらとしゆき）
会社名
Scantec福岡
事業内容
スキャニング代行サービス
・一般文書スキャニング（書籍・書類等）
・大判スキャニング
・写真・フィルムスキャニング
・マイクロフィルムコンバート
・各種データ変換（TIF/JPG/PDF/XDW等）
職種
スキャニング代行サービス
資格
文書情報管理士1級
住所
〒812-0897
福岡県 福岡市博多区半道橋1-6-36 シティライフ山王公園南801
電話
092-600-4318
営業時間
9：00～18：00
定休日
日曜、祝日
ホームページ
https://scantec-fukuoka.com/
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