紙媒体の電子データ化を代行する文書管理のプロ
Scantec福岡
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プロフィール
スキャニング代行サービス ／ 簑原敏幸プロの一番の強み
業務効率向上のためにペーパーレス化を進める企業をサポート
『情報検索の向上』『保管や印刷のコスト削減』『紛失や劣化防止』などを目的に書類の電子化を目指す企業をサポート。スキャニングだけでなく受注から納品まで一人で行い、低価格で高品質なサービスを提供する。
DATA
- 氏名
- 簑原敏幸（みのはらとしゆき）
- 会社名
- Scantec福岡
- 事業内容
-
スキャニング代行サービス
・一般文書スキャニング（書籍・書類等）
・大判スキャニング
・写真・フィルムスキャニング
・マイクロフィルムコンバート
・各種データ変換（TIF/JPG/PDF/XDW等）
- 職種
- スキャニング代行サービス
- 資格
- 文書情報管理士1級
- 住所
-
〒812-0897
福岡県 福岡市博多区半道橋1-6-36 シティライフ山王公園南801
- 電話
-
092-600-4318
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 日曜、祝日
- ホームページ
- https://scantec-fukuoka.com/
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担当簑原敏幸（みのはらとしゆき）