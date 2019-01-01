プロフィール

実績

（関与実績のある事業）

■介護

訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）、短期入所生活介護（ショートステイ）、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）、居宅介護支援



■高齢者福祉

養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム



■児童福祉

保育所、小規模保育事業、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス



■障害者福祉

生活介護、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援



■医療

病院、クリニック、訪問看護

