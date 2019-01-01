介護・福祉業界に精通する会計のプロ
大谷公認会計士事務所
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プロフィール
公認会計士 ／ 大谷晃士プロの一番の強み
介護や福祉業界に特化し、会計や経営課題の解決を支援
介護・福祉業界や社会福祉法人の会計に詳しく、主に介護や福祉サービスを提供する法人に向け、会計指導や業務改善、経営支援など、幅広いサポートを行う。顧客の悩みや要望に合わせた、柔軟かつ丁寧な対応で評判。
経歴
1975年生まれ、福岡県出身。横浜国立大学経営学部を卒業後、キッコーマン、セブン－イレブン・ジャパンを経て、国家公務員に。国立大学法人九州工業大学にて大学運営に携わった後、30代で公認会計士試験に合格。公認会計士として会計事務所で勤務し、主に社会福祉法人や公益法人、医療法人の会計監査や会計・税務指導にあたる。2019年に独立し、大谷公認会計士事務所を開業。
実績
（関与実績のある事業）
■介護
訪問介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）、短期入所生活介護（ショートステイ）、小規模多機能型居宅介護、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護（認知症高齢者グループホーム）、居宅介護支援
■高齢者福祉
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム
■児童福祉
保育所、小規模保育事業、障害児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
■障害者福祉
生活介護、共同生活援助（グループホーム）、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援
■医療
病院、クリニック、訪問看護
DATA
- 氏名
- 大谷晃士（おおたにこうじ）
- 事務所名
- 大谷公認会計士事務所
- 事業内容
-
・会計指導
・決算早期化支援
・業務の省力化及び効率化支援
・内部統制向上支援
・税務申告、税務相談
・内部監査・不正防止対策支援
・会計ソフト及びIT導入支援
・諸規程作成支援
・役員就任
・経営相談
- 職種
- 公認会計士
- 資格
-
公認会計士
税理士
介護福祉経営士1級
- 住所
-
〒803-0275
福岡県 北九州市小倉南区高野3-7-6
- 営業時間
- 月～9：00～18：00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://otani-cpaoffice.com/
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