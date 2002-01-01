色彩を生かした建築デザインのプロ
建築デザインOFFICE本田敦子
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プロフィール
色彩コーディネーター ／ 本田敦子プロの一番の強み
女性ターゲットの店舗づくりを得意としています。
店舗の内装、外装からアプローチ、インテリア、ディスプレイまで総合的にプロデュース。オーナーさまのイメージを形にします。また、ビルや施設など「見た人がニッコリほほ笑みたくなる」建物の外装を提案します。
経歴
銀行退職後、大手マンション販売会社に入社
その後、カラー環境デザイン研修所にて色彩、インテリアの実践を学ぶ
2002年久留米市にて起業
2019年OFFICEを福岡市に移転
実績
店舗のリフォーム（内装、外装、インテリア、ディスプレイ）
旅館、ホテル、イタリアンレストラン、カフェ、スィーツショップ、エステサロンなど
個人住宅新築、個人住宅外壁リフォーム、内装リフォーム、インテリア
DATA
- 氏名
- 本田敦子（ほんだあつこ）
- 会社名
- 建築デザインOFFICE本田敦子
- 事業内容
-
■ホテルや旅館、店舗などの内装、外装リフォーム、デザイン、施工、インテリアコーディネート
■外壁アートディスプレイ
■個人住宅の内装、外装リフォーム、デザイン、施工
- 資格
- ◆文部科学省認定 色彩1級コーディネーター
- 住所
-
〒810-0062
福岡県 福岡市中央区荒戸1-1-13 パルフェ大濠公園 パークビュー202
- 電話
-
092-555-2607
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- https://www.officehonda.net
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