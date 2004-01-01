依頼に応じたオリジナル楽曲を制作・提供するプロ
株式会社ジョーカーサウンズ
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プロフィール
楽曲制作・販売 ／ 森田交一プロの一番の強み
世界にたった1曲だけのオリジナルサウンドを制作・提供
長年の作曲活動を活かして、BGM・効果音・歌もの制作など、プレミアム品質の楽曲からバンド演奏用のデモ音源まで、ご予算やシチュエーションに合わせて多種多様な幅広いジャンルの楽曲制作が可能です。
経歴
プロ作曲家。
2004年〜国内最大級の無料音楽素材配信サイト『魔王魂』を運営
2013年〜株式会社ジョーカーサウンズの代表取締役社長をつとめる。
YouTubeチャンネル『魔王魂公式チャンネル』でアーティストとしてオリジナル曲を配信。2020年にシルバークリエイターズアワード受賞。
2021年にYouTube公式アーティストに認定。『シャイニングスター』『12345』『ハルジオン』『Burning Heart』『月と狼』など多くの名曲を手掛ける。
実績
・全国放送のアニメ主題歌制作
・有名TV番組の楽曲制作
・大型テーマパークの入園ゲートBGM制作
・ゲームBGM制作
DATA
- 氏名
- 森田交一（もりたこういち）
- 会社名
- 株式会社ジョーカーサウンズ
- 事業内容
- 楽曲制作・販売
- 専門分野
- 楽曲制作
- 特徴
- 格安な料金でのオリジナル楽曲の制作・販売
- 職種
- 楽曲制作・販売
- 住所
-
〒812-0858
福岡県 福岡市博多区月隈2-3-11
- 電話
-
0120-93-5278
- 受付時間
- 平日 10:00 〜 17:00
- 定休日
- 記載なし
- ホームページ
- https://jokersounds.co.jp/
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株式会社ジョーカーサウンズ
担当森田交一（もりたこういち）