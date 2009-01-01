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江崎晃一

中高年の転職・起業を支えるコーチングのプロ

江崎晃一（えざきこういち） ／ プロコーチ

HAWサポート

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050-3315-3558

プロフィール

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プロコーチ ／ 江崎晃一プロの一番の強み

転職・起業など目標達成に向けた行動を促すコーチング

中高年を対象に、セカンドキャリアを自ら構築できるようコーチングでサポート。大手メーカーで30年以上勤務および経営コンサルタントとして多くの企業を知る自らの経験をもとに、転職や起業の成功を導きます。

経歴

1953年 福岡県生まれ
1977年 早稲田大学法学部卒業
1977年 九州松下電器株式会社（現パナソニック株式会社）入社
営業、営業企画、労働組合、社長室室長、技術企画、全社経営革新部門などの業務を担当。
2009年 同社早期退職
2011年 「HAWサポート」設立

DATA

氏名
江崎晃一（えざきこういち）
会社名
HAWサポート
事業内容
コーチング：キャリアコーチング、ビジネスコーチング、エグゼクティブコーチング
経営コンサルティング、企業研修
職種
プロコーチ
資格
一般社団法人日本マーケティング協会認定ブレイクスルーコーチ
経営品質協議会認定セルフアセッサー
住所
〒815-0033
福岡県 福岡市南区大橋4-26-48 ライオンズマンション大橋第2 103号
電話
050-3315-3558
営業時間
9:00～17:00
定休日
不定休
ホームページ
https://concoach-web.com/
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