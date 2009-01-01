プロコーチ ／ 江崎晃一プロの一番の強み

転職・起業など目標達成に向けた行動を促すコーチング

中高年を対象に、セカンドキャリアを自ら構築できるようコーチングでサポート。大手メーカーで30年以上勤務および経営コンサルタントとして多くの企業を知る自らの経験をもとに、転職や起業の成功を導きます。