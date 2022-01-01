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小吹淳

離婚協議書をはじめとする夫婦間契約書作成のプロ

小吹淳（こぶきじゅん） ／ 行政書士

こぶき行政書士事務所

プロフィール

小吹淳プロの写真

行政書士 ／ 小吹淳プロの一番の強み

離婚協議書をはじめとする夫婦間契約書の作成・相談に特化

夫婦間契約書の作成に詳しい行政書士として、離婚協議書や離婚公正証書をはじめとした書面作成をサポート。後々のトラブル防止につなげます。夫婦カウンセラーとのダブルライセンスで、夫婦の悩みに寄り添います。

経歴

国家公務員として約13年、法律事務所に約4年勤務
2022年1月　「こぶき行政書士事務所」開業

DATA

氏名
小吹淳（こぶきじゅん）
事務所名
こぶき行政書士事務所
事業内容
・夫婦間契約書（離婚協議書、離婚公正証書、示談書、誓約書、別居合意書、面会交流合意書など）の作成
・契約書作成に関するご相談対応（回数、時間は無制限）
・夫婦カウンセリング：関係修復、離婚いずれも対応
※ご相談、カウンセリングは非対面方式（電話、Zoomなど）で実施します。
職種
行政書士
資格
行政書士
夫婦カウンセラー
住所
〒841-0067
佐賀県 鳥栖市
営業時間
9:00～18:00
※ご予約いただければ夜間、深夜でも対応いたします
定休日
土曜・日曜日、祝日 　※ご予約いただければ土日祝でも対応いたします
ホームページ
https://rikon-gyouseishoshi.com/
ブログ
■離婚のお悩み相談室
https://law-writer-rikon-pro.com/
■不倫・浮気のお悩み相談室
https://law-writer-rikon-uwaki-pro.com/
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こぶき行政書士事務所

担当小吹淳（こぶきじゅん）

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