離婚協議書をはじめとする夫婦間契約書作成のプロ
こぶき行政書士事務所
プロフィール
行政書士 ／ 小吹淳プロの一番の強み
離婚協議書をはじめとする夫婦間契約書の作成・相談に特化
夫婦間契約書の作成に詳しい行政書士として、離婚協議書や離婚公正証書をはじめとした書面作成をサポート。後々のトラブル防止につなげます。夫婦カウンセラーとのダブルライセンスで、夫婦の悩みに寄り添います。
経歴
国家公務員として約13年、法律事務所に約4年勤務
2022年1月 「こぶき行政書士事務所」開業
DATA
- 氏名
- 小吹淳（こぶきじゅん）
- 事務所名
- こぶき行政書士事務所
- 事業内容
-
・夫婦間契約書（離婚協議書、離婚公正証書、示談書、誓約書、別居合意書、面会交流合意書など）の作成
・契約書作成に関するご相談対応（回数、時間は無制限）
・夫婦カウンセリング：関係修復、離婚いずれも対応
※ご相談、カウンセリングは非対面方式（電話、Zoomなど）で実施します。
- 職種
- 行政書士
- 資格
-
行政書士
夫婦カウンセラー
- 住所
-
〒841-0067
佐賀県 鳥栖市
- 営業時間
-
9:00～18:00
※ご予約いただければ夜間、深夜でも対応いたします
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日 ※ご予約いただければ土日祝でも対応いたします
- ブログ
-
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