結婚式、イベントの音響照明及びプロデュースのプロ
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プロフィール
音響照明及びプロデュース ／ 牛島健プロの一番の強み
豊富な知識と技術力。楽しさを具現化するプロデュース力
20〜30代にかけて照明音響会社に勤めた際、多くのイベントを担当。そこで培った最前線エンターテイントの技術・知識を用いた結婚式での演出力やイベントプロデュース力
経歴
株式会社 縁舞（舞台照明音響）電気ホールや博多座を担当
株式会社 グラノ24K ぶどうの樹（ブライダル）
実績
年間300件以上の結婚式・小規模イベントに携わる
近年はイベントプロデュース業や配信ライブのコンサルティングも多い
DATA
- 氏名
- 牛島健（うしじまたけし）
- 屋号
- G-Station
- 事業内容
-
■ 結婚式/イベントの音響照明及びプロデュース
■ 結婚式/イベントの演奏者派遣
■ 音響設備コンサルティング
■ レコーディング
- 職種
- 技術職
- 住所
-
〒811-3305
福岡県 福津市
- 電話
-
090-8355-2712
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9:00～21:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- http://gstationlive.com/
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担当牛島健（うしじまたけし）