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牛島健

結婚式、イベントの音響照明及びプロデュースのプロ

牛島健（うしじまたけし） ／ 音響照明及びプロデュース

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プロフィール

牛島健プロの写真

音響照明及びプロデュース ／ 牛島健プロの一番の強み

豊富な知識と技術力。楽しさを具現化するプロデュース力

20〜30代にかけて照明音響会社に勤めた際、多くのイベントを担当。そこで培った最前線エンターテイントの技術・知識を用いた結婚式での演出力やイベントプロデュース力

経歴

株式会社　縁舞（舞台照明音響）電気ホールや博多座を担当
株式会社　グラノ24K　ぶどうの樹（ブライダル）

実績

年間300件以上の結婚式・小規模イベントに携わる
近年はイベントプロデュース業や配信ライブのコンサルティングも多い

DATA

氏名
牛島健（うしじまたけし）
屋号
G-Station
事業内容
■ 結婚式/イベントの音響照明及びプロデュース
■ 結婚式/イベントの演奏者派遣
■ 音響設備コンサルティング
■ レコーディング
職種
技術職
住所
〒811-3305
福岡県 福津市
電話
090-8355-2712
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
営業時間
9:00～21:00
定休日
不定休
ホームページ
http://gstationlive.com/
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