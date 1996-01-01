プロフィール

経歴

1991年 インターナショナル花の専門学院 マナコフラワーアカデミーで学ぶ

1992年 マナコフラワーアカデミー香椎教室 香椎浜スタジオ 花時間を設立

1996年 一級教授資格取得

1998年 ブライダル装花プロデュース開始。TNC西日本文化サークルにて2年間フラワーデザイン講座を担当

2002年 florever de Paris M .DOGAWAフローエバード パリ設立。プリザーブドフラワーコースのレッスン開始

2003年 florever de Paris M .DOGAWAフローエバー ド パリ ディプロマ制度スタート。「プリザーブドフラワーの世界展」福岡天神：博多大丸にて＜日本のトップアーティストの一人として出展＞

2003年 Christmasプリザーブドフラワー作品 販売 博多大丸・西館8階特設会場

Christmasをテーマにリース作品、アレンジ作品を、プリザーブドフラワーにてデザイン、Christmas Square Santaful-World クリスマスショップにて販売。

2004年「プリザーブドフラワー作品展/フローエバー ド パリ主催「ギャラリー風」1階

2004年「バラフェア2004」プリザーブドフラワー出展

2004年 福岡県久留米市「石橋文化センター」美術館1階ギャラリーにて

・スクール主宰者による ウェディング作品の展示・生徒作品の展示

・商品販売（プリザーブドフラワー） “母の日”のデザイン作品

2004年 「プリザーブドフラワーの世界展」/横浜タカシマヤ国内アーティスト展示：デザイナーズブースに出展

2004年 「～永遠の花紀行～ フラワーフェアリー＆プリザーブドフラワー展」国内アーティスト展示：デザイナーズブースに出展

プリザーブドフラワーによるウェディングのトータルコーディネイト作品を展示/新宿タカシマヤ

2005年 「第22回全国都市緑化ふくおかフェア」アイランド花どんたくに出展/福岡市東区 アイランドシティ、花の美術館にてプリザーブドフラワーによるウェディング装花を展示※アイランド花どんたくホームページをご覧下さい



2007年 第1回プリザーブドフラワー作品展/ギャラリーdeあい

2008年 第2回プリザーブドフラワー作品展/ギャラリーdeあい

2009年 Dear・・・アーティフィッシャルフラワー協会 代表校 就任

2010年 フラワーアーティストによるプリザーブドフラワーフェアー/岩田屋 新館5階インテリア雑貨

2011年 母の日 花作家コレクション&ウェディングコレクショ/ 大丸・福岡天神 本館1F アンテナプラス

2012年プリザーブドフラワー アクセサリー＆装飾品「花みやび」特許出願中

2012年 株式会社 九州フラワーサービスQ-FLA博多本店 講師就任

2014年 JAFD JAPANアーティフィシャルフラワーデザイン協会 校長就任 認定スクール

2015年 PDAプリザーブドフラワーデザイナー協会代表理事就任

・日本フラワーデザイン芸術協会 代表理事 本部校

・JAPANアーティフィシャルフラワーデザイン協会校長

・日本クリアリウム協会 代表理事

・フルール・ド・エヴァーのデザイナーとして活動

・フレッシュフラワー・プリザーブドフラワーのフラワーデザイナーとして創作・普及に取り組み現在に至る

・多数の国内及び海外のトップデザイナーに師事

・ドイツ・ヴァイエンシュテファンに短期留学 Diploma を取得

・ドイツ・グリュンベルグ短期留学 Diploma を取得

・人材育成のため国内最大級のコンテスト出展

・作品の指導にあたり、多数の受賞者を輩出

