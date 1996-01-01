フラワーデザインを通して芸術を追求するプロ
日本フラワーデザイン芸術協会 本部
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プロフィール
フラワーデザインスクール ／ 堂川まゆみプロの一番の強み
プロアマ問わず、フラワーデザインを軸とする芸術に挑戦可能
初心者からプロを目指す人まで目的に合わせて選べる各種コースを用意。対面に加え、オンラインでの授業にも力を入れています。資格取得後はプロとして道を切り開くまで親身になってサポートしてくれるのも強みです。
経歴
1991年 インターナショナル花の専門学院 マナコフラワーアカデミーで学ぶ
1992年 マナコフラワーアカデミー香椎教室 香椎浜スタジオ 花時間を設立
1996年 一級教授資格取得
1998年 ブライダル装花プロデュース開始。TNC西日本文化サークルにて2年間フラワーデザイン講座を担当
2002年 florever de Paris M .DOGAWAフローエバード パリ設立。プリザーブドフラワーコースのレッスン開始
2003年 florever de Paris M .DOGAWAフローエバー ド パリ ディプロマ制度スタート。「プリザーブドフラワーの世界展」福岡天神：博多大丸にて＜日本のトップアーティストの一人として出展＞
2003年 Christmasプリザーブドフラワー作品 販売 博多大丸・西館8階特設会場
Christmasをテーマにリース作品、アレンジ作品を、プリザーブドフラワーにてデザイン、Christmas Square Santaful-World クリスマスショップにて販売。
2004年「プリザーブドフラワー作品展/フローエバー ド パリ主催「ギャラリー風」1階
2004年「バラフェア2004」プリザーブドフラワー出展
2004年 福岡県久留米市「石橋文化センター」美術館1階ギャラリーにて
・スクール主宰者による ウェディング作品の展示・生徒作品の展示
・商品販売（プリザーブドフラワー） “母の日”のデザイン作品
2004年 「プリザーブドフラワーの世界展」/横浜タカシマヤ国内アーティスト展示：デザイナーズブースに出展
2004年 「～永遠の花紀行～ フラワーフェアリー＆プリザーブドフラワー展」国内アーティスト展示：デザイナーズブースに出展
プリザーブドフラワーによるウェディングのトータルコーディネイト作品を展示/新宿タカシマヤ
2005年 「第22回全国都市緑化ふくおかフェア」アイランド花どんたくに出展/福岡市東区 アイランドシティ、花の美術館にてプリザーブドフラワーによるウェディング装花を展示※アイランド花どんたくホームページをご覧下さい
2007年 第1回プリザーブドフラワー作品展/ギャラリーdeあい
2008年 第2回プリザーブドフラワー作品展/ギャラリーdeあい
2009年 Dear・・・アーティフィッシャルフラワー協会 代表校 就任
2010年 フラワーアーティストによるプリザーブドフラワーフェアー/岩田屋 新館5階インテリア雑貨
2011年 母の日 花作家コレクション&ウェディングコレクショ/ 大丸・福岡天神 本館1F アンテナプラス
2012年プリザーブドフラワー アクセサリー＆装飾品「花みやび」特許出願中
2012年 株式会社 九州フラワーサービスQ-FLA博多本店 講師就任
2014年 JAFD JAPANアーティフィシャルフラワーデザイン協会 校長就任 認定スクール
2015年 PDAプリザーブドフラワーデザイナー協会代表理事就任
・日本フラワーデザイン芸術協会 代表理事 本部校
・JAPANアーティフィシャルフラワーデザイン協会校長
・日本クリアリウム協会 代表理事
・フルール・ド・エヴァーのデザイナーとして活動
・フレッシュフラワー・プリザーブドフラワーのフラワーデザイナーとして創作・普及に取り組み現在に至る
・多数の国内及び海外のトップデザイナーに師事
・ドイツ・ヴァイエンシュテファンに短期留学 Diploma を取得
・ドイツ・グリュンベルグ短期留学 Diploma を取得
・人材育成のため国内最大級のコンテスト出展
・作品の指導にあたり、多数の受賞者を輩出
実績
〈主な受賞歴〉
◆2003年 「第一回プリザーブドフラワーの世界展」 東京:新宿タカシマヤ
ウエディングブーケ・コンテスト入賞 タカシマヤ賞受賞
◆ 2005年 「第三回フロールエバー プリザーブドフラワーコンテスト]入選
主催：コロンビア大使館 共催：田崎真珠株式会社
◆第1回FSSプリザーブドフラワーコンテスト ブランド賞 受賞（ヴェルモント賞）
DATA
- 氏名
- 堂川まゆみ（どうがわまゆみ）
- 教室名
- 日本フラワーデザイン芸術協会 本部
- 事業内容
- フラワーデザインスクール
- 専門分野
-
■フラワーアレンジメント
■プリザーブドフラワー
■アーティフィシャルフラワー
■ドライフラワーコース
■アロマワックスドライフラワー
■ブーケコース
■ウェディングコース
■お花のジュエリーアクセサリーコース （特許出願中）
■IACA Art&craft認定ディプロマデザインコース
■クリアリウム ディプロマデザイン総合コース（日本クリアリウム協会）
■クリアリウム ディプロマデザインインテリアコース（日本クリアリウム協会）ふるーる
■クリアリウム&アロマストーンコース（日本クリアリウム協会）
■アゲートスライスコース（日本クリアリウム協会）
■アゲートフルールコース（日本クリアリウム協会）
- 特徴
-
日本フラワーデザイン芸術協会、日本クリアリウム協会、プリザーブドフラワーデザイナー協会（PDA）、JAPANアーティフィシャルフラワーデザイン協会（JAFD）、Art&craftディプロマデザイン（IACA）などさまざまな講座の中から目的に合わせてコースを選べます。対面での教室をはじめ、オンラインでも資格取得ができる独自のカリキュラムで全国から広く生徒を募集中。
それぞれのコースにおいてディプロマ資格取得が可能で、プロとしての道を開くまでのサポートも徹底しています。どんな働き方があるかなどの説明をはじめ、認定書を発行して問屋の卸し登録ができるように紹介し、プロとして活動するための道筋を一緒につくります。堂川さんはこれまでの自分の仕事の経験や学びから得た知識を生徒たちに惜しみなく丁寧に伝えていきます。
- 職種
- フラワーデザインスクール
- 資格
-
◆日本フラワーアレンジャー協会（JAFAS）会員 一級教授
◆IACA Art&craftディプロマコース認定講師
◆ドイツ・ヴァイエンシュテファンに短期留学 Diploma を取得
◆ドイツ・グリュンベルグ短期留学 Diploma を取得
- 住所
-
〒813-0016
福岡県 福岡市東区香椎浜1丁目9-3 204
- 電話
-
092-672-6241
【携帯番号】080-1736-8159
【FAX】092-672-6243し
【電話番号コメント】
不在時、レッスン中は折り返しご連絡します
- 受付時間
- 8:00〜21:00
- 定休日
- 日曜、月曜、火曜はレッスン休み
- ホームページ
- https://www.fd-dogawa.com/
-
Dogawa66
Nca0616
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日本フラワーデザイン芸術協会 本部
担当堂川まゆみ（どうがわまゆみ）