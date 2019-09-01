顧客のニーズに幅広く対応し、希望のフラワーアレンジメントを
顧客の思いに寄り添い、アーティフィシャルフラワーをはじめとする多彩な商材を巧みに組み合わせ、理想を超える感動的なアレンジを制作。数々のコンテストでの入賞実績を持ち、多くの人々から高く評価されています。
マイベストプロ・インタビュー
美しい咲き姿を長きにわたり楽しめるフラワーアレンジメントで、心豊かな毎日を
顧客の思いを花で表現するフラワーアレンジメントのプロ
マイベストプロ福岡による取材記事
経歴
アーティフィシャルフラワー(高品質造花)やプリザーブドフラワー・ドライフラワーなどお世話のいらない花屋を営んでます。フラワーアレンジメントの制作や販売・レンタルやレッスン講師・マルシェ出店やワークショップ開催など等活動しています。
1983年 大野城市出身
2013年 Artificial Flowers 縁 〜Enishi〜 オープン(春日原)
2018年12月 縁 Enishi Flower 代表
2019年5月 縁 Enishi Flower オープン
実績
【出展歴】
●2019.9 おおのじょうふるさと作家アート展 個展>会場:大野城市こころのふるさと館
●2021.2 第26回日本の美術・全国選抜作家展 >会場:上野の森美術館
●2021.5 紡ぐもの達 ~未来へ繋ぐ創造のエール~
> 会場:仙台メディアテーク
●2021.7 日光東照宮美術展覧会「芸術神来楽展」
>会場:日光東照宮・客殿
●2021.7憂う日本と世界を救う生気の御神酒
•「日光東照宮境内建造物八棟国宝指定70周年記念酒」アートラベル芸術奉納式典
『未来(みき)の力展』
>会場:日光東照宮・回廊
●2021.11〜2022.1 日光東照宮幟旗「神事好契機」に選出・起用
>会場:日光東照宮境内
●2022.2 第27回 日本の美術~全国選抜作家展~>会場:上野の森美術館
●2022.5 美の視点Viewpoint of Arts 8(3名の美術評論家が推す2022 注目作家展)
>会場:日中友好会館美術館
●2022.6 One World -Japanese Art Charity Exhibition in BARCELONA-スペイン・バルセロナ
>会場: ユネスコ世界文化遺産 サン・パウ病院
●2022.8 美術展覧会「MINRVA2022 in LONDON」 イギリス・ロンドン
>会場: Mall Galleries(イギリス・ロンドン)
●2022.11 日光東照宮徳川家康公生誕480年記念 日光東照宮美術展覧会【芸術の虎】
>会場:日光東照宮・客殿回廊
●2022.11 悠悠ホームLCCMイベントしめ飾り提供
●2023.9 ダ・ヴィンチとの共鳴-Resonance with Da Vinci
>会場:ユネスコ世界遺産クロ・リュセ城(フランス・ロワール)レオナルド・ダ・ヴィンチ・パーク内
●2024.4 サルバドール・ダリ アートラベル展〜時代の先駆者達〜 生誕120周年記念ワインボトルのラベルに選出
Museum without borders- 国境なき美術館-
バーチャル美術館 作品展示
【受賞歴】
•自然芸術マスターピース認定
(タイ王国公益財団法人 地球温暖化抑止財団)
•鳳凰賞
(日光東照宮美術展覧会-芸術の虎-展)
•工芸文化大賞
Aart Journal社(アートジャーナル)
資格
JFEA 日本フラワーデザイン芸術協会
JAFD(JAPAN Artificial Flowers Design)
ハルコレクリスタルアートリウム®︎
クリアリウム 認定講師
RBA2022(英国王立美術家協会メンバー)
事業者情報
- 氏名
- 百武晶菜（ひゃくたけあきな）
- 職種
-
フラワーアレンジメント
フラワーアレンジメント
- 会社名
- 縁 Enishi Flower
- 事業内容
- ・アーティフィシャルフラワー(高品質造花)やプリザーブドフラワー(枯れない生花)を用いたアレンジメントの制作や販売及びレンタル
・店舗・オフィス・クリニック・サロンなどのアレンジフラワーのレンタル
- 住所
-
〒816-0943
福岡県大野城市白木原1-4-15 2F
- 営業時間
- 11:00～18:00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://www.enishiflower.net/
プロのインタビューを読む
顧客の思いを花で表現するフラワーアレンジメントのプロ