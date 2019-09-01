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縁 Enishi Flower

百武晶菜プロは九州朝日放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ福岡の登録専門家です

顧客のニーズに幅広く対応し、希望のフラワーアレンジメントを

顧客の思いに寄り添い、アーティフィシャルフラワーをはじめとする多彩な商材を巧みに組み合わせ、理想を超える感動的なアレンジを制作。数々のコンテストでの入賞実績を持ち、多くの人々から高く評価されています。

マイベストプロ・インタビュー

美しい咲き姿を長きにわたり楽しめるフラワーアレンジメントで、心豊かな毎日を

顧客の思いを花で表現するフラワーアレンジメントのプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

経歴

アーティフィシャルフラワー(高品質造花)やプリザーブドフラワー・ドライフラワーなどお世話のいらない花屋を営んでます。フラワーアレンジメントの制作や販売・レンタルやレッスン講師・マルシェ出店やワークショップ開催など等活動しています。
1983年　大野城市出身　
2013年　Artificial Flowers 縁 〜Enishi〜　オープン(春日原)
2018年12月　縁　Enishi Flower 代表
2019年5月　縁 Enishi Flower オープン

実績

【出展歴】
●2019.9 おおのじょうふるさと作家アート展 個展>会場:大野城市こころのふるさと館　
●2021.2 第26回日本の美術・全国選抜作家展 >会場:上野の森美術館
●2021.5 紡ぐもの達 ~未来へ繋ぐ創造のエール~
> 会場:仙台メディアテーク
●2021.7 日光東照宮美術展覧会「芸術神来楽展」
>会場:日光東照宮・客殿
●2021.7憂う日本と世界を救う生気の御神酒
•「日光東照宮境内建造物八棟国宝指定70周年記念酒」アートラベル芸術奉納式典
『未来(みき)の力展』
>会場:日光東照宮・回廊
●2021.11〜2022.1 日光東照宮幟旗「神事好契機」に選出・起用
>会場:日光東照宮境内
●2022.2 第27回 日本の美術~全国選抜作家展~>会場:上野の森美術館
●2022.5 美の視点Viewpoint of Arts 8(3名の美術評論家が推す2022 注目作家展)
>会場:日中友好会館美術館
●2022.6 One World -Japanese Art Charity Exhibition in BARCELONA-スペイン・バルセロナ
>会場: ユネスコ世界文化遺産 サン・パウ病院
●2022.8 美術展覧会「MINRVA2022 in LONDON」 イギリス・ロンドン
>会場: Mall Galleries(イギリス・ロンドン)
●2022.11 日光東照宮徳川家康公生誕480年記念 日光東照宮美術展覧会【芸術の虎】
>会場:日光東照宮・客殿回廊
●2022.11 悠悠ホームLCCMイベントしめ飾り提供
●2023.9 ダ・ヴィンチとの共鳴-Resonance with Da Vinci
>会場:ユネスコ世界遺産クロ・リュセ城(フランス・ロワール)レオナルド・ダ・ヴィンチ・パーク内
●2024.4 サルバドール・ダリ　アートラベル展〜時代の先駆者達〜　生誕120周年記念ワインボトルのラベルに選出
Museum without borders- 国境なき美術館-
バーチャル美術館　作品展示
【受賞歴】
•自然芸術マスターピース認定
(タイ王国公益財団法人 地球温暖化抑止財団)
•鳳凰賞　
(日光東照宮美術展覧会-芸術の虎-展)
•工芸文化大賞
Aart Journal社(アートジャーナル)

資格

JFEA 日本フラワーデザイン芸術協会
JAFD(JAPAN Artificial Flowers Design)
ハルコレクリスタルアートリウム®︎
クリアリウム 認定講師
RBA2022(英国王立美術家協会メンバー)

事業者情報

氏名
百武晶菜（ひゃくたけあきな）
職種
フラワーアレンジメント
フラワーアレンジメント
会社名
縁 Enishi Flower
事業内容
・アーティフィシャルフラワー(高品質造花)やプリザーブドフラワー(枯れない生花)を用いたアレンジメントの制作や販売及びレンタル
・店舗・オフィス・クリニック・サロンなどのアレンジフラワーのレンタル
住所
〒816-0943
福岡県大野城市白木原1-4-15 2F
地図を見る
営業時間
11:00～18:00
定休日
不定休
ホームページ
https://www.enishiflower.net/

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