実績

【出展歴】

●2019.9 おおのじょうふるさと作家アート展 個展>会場:大野城市こころのふるさと館

●2021.2 第26回日本の美術・全国選抜作家展 >会場:上野の森美術館

●2021.5 紡ぐもの達 ~未来へ繋ぐ創造のエール~

> 会場:仙台メディアテーク

●2021.7 日光東照宮美術展覧会「芸術神来楽展」

>会場:日光東照宮・客殿

●2021.7憂う日本と世界を救う生気の御神酒

•「日光東照宮境内建造物八棟国宝指定70周年記念酒」アートラベル芸術奉納式典

『未来(みき)の力展』

>会場:日光東照宮・回廊

●2021.11〜2022.1 日光東照宮幟旗「神事好契機」に選出・起用

>会場:日光東照宮境内

●2022.2 第27回 日本の美術~全国選抜作家展~>会場:上野の森美術館

●2022.5 美の視点Viewpoint of Arts 8(3名の美術評論家が推す2022 注目作家展)

>会場:日中友好会館美術館

●2022.6 One World -Japanese Art Charity Exhibition in BARCELONA-スペイン・バルセロナ

>会場: ユネスコ世界文化遺産 サン・パウ病院

●2022.8 美術展覧会「MINRVA2022 in LONDON」 イギリス・ロンドン

>会場: Mall Galleries(イギリス・ロンドン)

●2022.11 日光東照宮徳川家康公生誕480年記念 日光東照宮美術展覧会【芸術の虎】

>会場:日光東照宮・客殿回廊

●2022.11 悠悠ホームLCCMイベントしめ飾り提供

●2023.9 ダ・ヴィンチとの共鳴-Resonance with Da Vinci

>会場:ユネスコ世界遺産クロ・リュセ城(フランス・ロワール)レオナルド・ダ・ヴィンチ・パーク内

●2024.4 サルバドール・ダリ アートラベル展〜時代の先駆者達〜 生誕120周年記念ワインボトルのラベルに選出

Museum without borders- 国境なき美術館-

バーチャル美術館 作品展示

【受賞歴】

•自然芸術マスターピース認定

(タイ王国公益財団法人 地球温暖化抑止財団)

•鳳凰賞

(日光東照宮美術展覧会-芸術の虎-展)

•工芸文化大賞

Aart Journal社(アートジャーナル)