プロフィール

マーケティング、脳科学、心理学、統計学などをツールとして取り入れたコンサルティング。経営層が自身と周囲の人をよく知り、その個性を最大限に引き出すことで、各企業に最適な成功への道筋が見えてきます。

実績

◆経営コンサルティング

飲食店、製造業、小売・卸売業、サービス業を中心に経営革新、事業再生などを支援

起業支援、経営相談を含めると1000件以上の実績

◆補助金関連

・「ものづくり補助金」だけで通算約100件の採択実績 採択率7割以上（一般的には3～4割といわれる）

・事業再構築補助金 採択率9割

・サービス開始後、約9年間でトラブル、クレーム案件ゼロ

・採択後の事務作業もサポート可能



◆セミナー・その他

・補助金、営業マネジメント、事業計画書、起業等のセミナー

・福岡商工会議所ほかで10年以上の経営相談業務の実績





◆主な加盟団体

一般社団法人福岡県中小企業診断士協会、一般社団法人九州の食、一般社団法人福岡県中小企業家同友会、一般社団法人九州地域中小企業支援専門家連絡協議会(通称：九州志士の会)、福岡ビジネス協議会、福岡販売士協会、一般社団法人加工食品診断士協会ほか



◆メディア出演・掲載関連

・女性向けフリーペーパー ラ・シゴーニュ「女性起業の知恵袋」掲載中

・JcomTV及びYouTubeチャンネル「ラ・シゴーニュtv」内『教えて！先生』出演中

