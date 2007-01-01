個性を引き出し”運を味方につける”経営コンサルのプロ
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
プロフィール
経営コンサルタント ／ 髙柳和浩プロの一番の強み
西洋と東洋の叡智を取り入れ、企業を個性に合った成功へと導く
マーケティング、脳科学、心理学、統計学などをツールとして取り入れたコンサルティング。経営層が自身と周囲の人をよく知り、その個性を最大限に引き出すことで、各企業に最適な成功への道筋が見えてきます。
経歴
佐賀大学経済学部卒業後、日本ハム（株）にて18年間営業職を経験。
中小企業診断士を目指し勉学のかたわらNTTコミュニケーションズ（株）ビジネスカスタマー事業部に勤務。優秀営業マン表彰を受ける。
2007年4月、中小企業診断士登録。2009年10月、合同会社スマイル・サポート・コンサルト設立。
実績
◆経営コンサルティング
飲食店、製造業、小売・卸売業、サービス業を中心に経営革新、事業再生などを支援
起業支援、経営相談を含めると1000件以上の実績
◆補助金関連
・「ものづくり補助金」だけで通算約100件の採択実績 採択率7割以上（一般的には3～4割といわれる）
・事業再構築補助金 採択率9割
・サービス開始後、約9年間でトラブル、クレーム案件ゼロ
・採択後の事務作業もサポート可能
◆セミナー・その他
・補助金、営業マネジメント、事業計画書、起業等のセミナー
・福岡商工会議所ほかで10年以上の経営相談業務の実績
◆主な加盟団体
一般社団法人福岡県中小企業診断士協会、一般社団法人九州の食、一般社団法人福岡県中小企業家同友会、一般社団法人九州地域中小企業支援専門家連絡協議会(通称：九州志士の会)、福岡ビジネス協議会、福岡販売士協会、一般社団法人加工食品診断士協会ほか
◆メディア出演・掲載関連
・女性向けフリーペーパー ラ・シゴーニュ「女性起業の知恵袋」掲載中
・JcomTV及びYouTubeチャンネル「ラ・シゴーニュtv」内『教えて！先生』出演中
DATA
- 氏名
- 髙柳和浩（たかやなぎかずひろ）
- 会社名
- 合同会社スマイル・サポート・コンサルト
- 事業内容
-
◆”運を味方につける”経営コンサルティング
◆補助金申請書作成サポート（申請支援から採択後の事務サポートまで）
- 専門分野
- ◆中小企業向け経営コンサルティング
- 職種
- 経営コンサルタント
- 資格
-
中小企業診断士
心理カウンセラー
加工食品診断士
HACCP伝道師
- 住所
-
〒810-0801
福岡県 福岡市博多区中洲5－3－8 アクア博多5階
- 電話
-
092-287-9399
- 受付時間
- 電話受付9:30～18:30
- 定休日
- なし
- ホームページ
- https://egaoya.jp/
- 連絡先
-
メール：k.takayanagi.smiles@gmail.com
FAX ：092-287-9501
髙柳和浩プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
合同会社スマイル・サポート・コンサルト
担当髙柳和浩（たかやなぎかずひろ）