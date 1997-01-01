ICTとものづくり型STEAM教育のプロ
株式会社coki
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プロフィール
講師 ／ 樽岡憲秀プロの一番の強み
ICT技術者兼講師による「ものづくり型STEAM教育」
長年携わってきたICT教育と日本初のSTEM専門スクール「ステモン」の教室運営により、未就学児～社会人まで、幅広い方々を対象としたICT/STEAM教育が可能。
経歴
福岡県北九州市出身。
1997年：フリーランスとして公立校や官公庁にてPCインストラクション業務に従事。
2004年：地元のIT企業に就職後、社内の人材育成や教育の企画・運営を担当。
2013年：株式会社cokiを設立。
企業向けの研修から学生を対象とした講座まで、ICT講座を企画・運営。
2018年：株式会社ヴィリングとフランチャイズ契約を結び、
4月に日本初のSTEM専門スクール「ステモン」を北九州市に2校開校。
実績
【教育】
・公立校や官公庁でのPCインストラクション
・企業向け障がい者対象web講座
・大学生対象web製作実践講座
・企業向けWEB製作実践講座
・企業向けWord基礎と応用/Excel基礎と応用/PowerPoint講座
・中高生対象Unityプログラミング講座
・企業向けUnityプログラミング講座
・企業向けAR/VRコンテンツ制作講座
・夏休みSTEAM教室
・「STEAM教育とAI時代」をテーマに講演
等 他多数
【制作】
・北九州市 本庁舎内掲示板システム
・北九州市立松本清張記念館 AR/VRを活用した展示の多言語化
・学生向け就活サイトシステム
その他 ホームページ制作等 多数
【イベント】
・VRおばけ屋敷制作/運営
「ここから逃がして...」
「わらうピエロ」
「監視員」
「赤衣の記憶」
「学校の怪談」
・デジタルワークショップ企画/運営
その他 商業施設向けのイベント/ワークショップ開催等 多数
DATA
- 氏名
- 樽岡憲秀（たるおかのりひで）
- 屋号
- 株式会社coki
- 事業内容
-
【教育】
・子供向けロボットプログラミング＆STEM教育スクール『ステモン』の運営
・ICT講座の企画/運営、講師派遣
【制作】
・VRARを活用したデジタルコンテンツ制作
・Webシステム制作
・ホームページ制作
・動画制作
【イベント】
・商業施設等でのイベント企画/運営
・デジタルワークショップ企画/運営
- 専門分野
- ICT/STEAM教育
- 職種
- 講師、経営者
- 住所
-
〒805-0006
福岡県 北九州市八幡東区諏訪二丁目9-5
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://coki5.com/
- info@coki5.com
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