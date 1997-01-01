プロフィール

実績

【教育】

・公立校や官公庁でのPCインストラクション

・企業向け障がい者対象web講座

・大学生対象web製作実践講座

・企業向けWEB製作実践講座

・企業向けWord基礎と応用/Excel基礎と応用/PowerPoint講座

・中高生対象Unityプログラミング講座

・企業向けUnityプログラミング講座

・企業向けAR/VRコンテンツ制作講座

・夏休みSTEAM教室

・「STEAM教育とAI時代」をテーマに講演

等 他多数



【制作】

・北九州市 本庁舎内掲示板システム

・北九州市立松本清張記念館 AR/VRを活用した展示の多言語化

・学生向け就活サイトシステム

その他 ホームページ制作等 多数



【イベント】

・VRおばけ屋敷制作/運営

「ここから逃がして...」

「わらうピエロ」

「監視員」

「赤衣の記憶」

「学校の怪談」

・デジタルワークショップ企画/運営

その他 商業施設向けのイベント/ワークショップ開催等 多数

