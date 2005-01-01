ビジネスに使えるパソコンスキル習得をサポートするプロ
パソコンスクールアムリタ
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プロフィール
パソコン教室 ／ 高山しづみプロの一番の強み
優しく、親切、丁寧に、疑問点は分かるまで指導
ビジネスで使えるワード、エクセル、パワーポイントなどの技能習得をお手伝い。子ども向け教室、簿記講座も人気。YouTubeでの学習動画の配信など、新たな試みにも挑戦しています。
DATA
- 氏名
- 高山しづみ（たかやましづみ）
- 教室名
- パソコンスクールアムリタ
- 事業内容
-
パソコン教室
マイクロソフトオフィススペシャリスト及びIC3試験会場
日商ネット試験会場
システム設計
ホームページ制作
- 職種
- パソコン教室
- 資格
-
Google Certifiend Educatorレベル1・2認定
情報処理技術者
弥生マスターインストラクター
- 住所
-
〒838-0068
福岡県 朝倉市甘木1670-1
- 電話
-
0946-24-6658
- 営業時間
-
月・水・土 10：00～17：00
火・木・金 10：00～21：00
- 定休日
- 日、祝日、お盆休み、年末年始
- ホームページ
- https://amrita.jp/
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担当高山しづみ（たかやましづみ）