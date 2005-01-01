パソコン教室 ／ 高山しづみプロの一番の強み

優しく、親切、丁寧に、疑問点は分かるまで指導

ビジネスで使えるワード、エクセル、パワーポイントなどの技能習得をお手伝い。子ども向け教室、簿記講座も人気。YouTubeでの学習動画の配信など、新たな試みにも挑戦しています。