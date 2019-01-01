一人ひとりに寄り添った「人生の棚卸」を提案する終活・葬儀のプロ
株式会社 藍苑 ／ セレモハートあい苑
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お問い合わせ
- 0120-565-051
プロフィール
エンディングプランナー ／ 赤司圭子プロの一番の強み
よりよい人生のエンディングを迎えるための活動をサポートします
人生100歳時代、これからの豊かな人生をサポートする「あい苑サロン」。あなたの『人生の集大成』を終活ライフケアプランナーが丁寧にご案内いたします。
経歴
2019年7月に「セレモハートあい苑」を開業。現在に至る。
DATA
- 氏名
- 赤司圭子（あかしけいこ）
- 会社名
- 株式会社 藍苑 ／ セレモハートあい苑
- 事業内容
-
■ 葬祭会館の運営
■ 終活事前相談
■ 一般貨物自動車運送業（霊柩）
- 専門分野
-
● 大切な方に想いを届けるお葬式
● 終活セミナー講師
- 職種
-
エンディングプランナー
終活ライフケアプランナー
一般貨物自動車運送業（霊柩）
- 資格
-
◆ 終活ライフケアプランナー 一般社団法人 日本能力開発推進協会認定
◆ 海洋散骨アドバイザー 一般社団法人 日本海洋散骨協会認定
- 住所
-
〒839-0823
福岡県 久留米市善導寺町与田20番地3
- 電話
-
0120-565-051
- 受付時間
- 365日24時間対応
- 定休日
- 年中無休
- ホームページ
- https://ai-en.jp/
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株式会社 藍苑 ／ セレモハートあい苑
担当赤司圭子（あかしけいこ）