多様な経験から顧客の思いを共感できるクリエイター
WEBサイトやイラスト、アイコンなどの制作を主軸に、飲食やゲームなど複数の業界経験を生かして顧客の要望を自分事として捉え、形にできるのが強み。ソフトやアプリの品質保証を担うテスト技術者の一面も。
クリエイティブと品質チェックの2分野で活躍。根底にあるのは「社会をより良くしたい」という思い
資格
JSTQB認定テスト技術者
事業者情報
- 氏名
- 宮部有（みやべゆう）
- 職種
クリエイター、QAエンジニア
クリエイター、QAエンジニア
- 会社名
- Maybe you Design
- 事業内容
- エンターテインメントの宣伝デザイン
イラスト、ブルーレイ・DVD・CDのデザイン
企業・商品の広告、カタログ、パンフレット、パッケージなど販促物の制作
ブランディング、会社案内、学校案内など広報ツールの制作
ロゴタイプ、シンボルマーク、キャラクターの制作
WEBサイトの制作
Tシャツ、スマートフォンケースなどオリジナルグッズやノベルティの制作
- 住所
〒811-2307
福岡県糟屋郡粕屋町原町4-7-16
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://maybeyoudesign.com/
