宮部有プロ

宮部有

クリエイター、QAエンジニア

宮部有プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

多様な経験から顧客の思いを共感できるクリエイター

WEBサイトやイラスト、アイコンなどの制作を主軸に、飲食やゲームなど複数の業界経験を生かして顧客の要望を自分事として捉え、形にできるのが強み。ソフトやアプリの品質保証を担うテスト技術者の一面も。

マイベストプロ・インタビュー

クリエイティブと品質チェックの2分野で活躍。根底にあるのは「社会をより良くしたい」という思い

クリエイティブとソフトウェアの品質保証に精通するプロ

マイベストプロ福岡による取材記事

資格

JSTQB認定テスト技術者

事業者情報

氏名
宮部有（みやべゆう）
職種
クリエイター、QAエンジニア
クリエイター、QAエンジニア
会社名
Maybe you Design
事業内容
エンターテインメントの宣伝デザイン
イラスト、ブルーレイ・DVD・CDのデザイン
企業・商品の広告、カタログ、パンフレット、パッケージなど販促物の制作
ブランディング、会社案内、学校案内など広報ツールの制作
ロゴタイプ、シンボルマーク、キャラクターの制作
WEBサイトの制作
Tシャツ、スマートフォンケースなどオリジナルグッズやノベルティの制作
住所
〒811-2307
福岡県糟屋郡粕屋町原町4-7-16
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://maybeyoudesign.com/

クリエイティブとソフトウェアの品質保証に精通するプロ

