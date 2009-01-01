パブリック分野における会計・税務のプロ
柴田翔吾公認会計士事務所
プロフィール
公認会計士 ／ 柴田翔吾プロの一番の強み
公共・医療介護・教育研究分野に特化した会計・税務サービス
前職での経験を生かし、民間企業とは趣の異なる地方自治体・医療介護機関・教育研究機関等（パブリック分野）に対する会計、税務、その他コンサルティング業務に強み
経歴
2004年：久留米大学附設高等学校卒業
2009年：東京大学経済学部卒業
2009年：株式会社三菱東京UFJ銀行
（現：株式会社三菱UFJ銀行）入行
2012年：有限責任監査法人トーマツ入社
2015年：同法人 パブリックセクター・ヘルスケア事業部に異動
2019年：柴田翔吾公認会計士事務所開業
実績
〈業務〉
◆ 会計監査（上場企業、大学、病院等）、包括外部監査
◆ 地方自治体・病院・大学向けコンサルティング、研修
◆ 事業承継に関する助言指導
〈書籍執筆〉
◆ 実務対応 病院会計（共著 清文社）
◆ 会計実務Q&A 学校法人 第2版（共著 中央経済社）
DATA
- 氏名
- 柴田翔吾（しばたしょうご）
- 事務所名
- 柴田翔吾公認会計士事務所
- 事業内容
-
■ 会計監査、会計に関する指導助言
■ 記帳代行、決算申告
■ コンサルティング（診療所開業支援、医療法人設立支援、事業承継・M&Aほか）
- 専門分野
-
● 地方自治体向け会計・税務サービス（公会計、公営企業、公共施設マネジメント ほか）
● パブリック分野の個人・法人（国立大学法人、地方独立行政法人、公益法人、社会福祉法人、社会医療法人、学校法人 ほか）向けサービス
- 特徴
- 九州では数少ないパブリック特化型の公認会計士・税理士。民間企業の会計基準・税制のみならず、官庁会計や、医療介護機関・教育研究機関の独特な会計基準・税制、事務フロー等にも精通し、会計、税務、その他コンサルティングサービスを提供している。
- 職種
-
◆ 公認会計士（登録番号：第34556号）
◆ 税理士（登録番号：第141237号）
◆ 医療事務管理士（登録番号：第1016031277号）
◆ 証券アナリスト（CMA）（会員番号：37173）
◆ ファイナンシャルプランナー2級（技能士番号：2F2-0-14-167749号）
◆ 宅地建物取引士（登録番号：（福岡）第049813号）
◆ 認定ファシリティマネジャー（CFMJ）（交付番号：第0036816号）
◆ NPO会計税務専門家ネットワーク会員
◆ 事業承継・M＆Aアドバイザー
- 住所
-
〒810-0041
福岡県 福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神3 810号室
- 電話
-
092-287-5641
- 営業時間
- 9:30～17:30
- 定休日
- 土曜日・日曜日
- ホームページ
- http://www.4844cpa.org
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