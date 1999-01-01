整形外科の中でも手外科を専門とするプロ
医療法人 喜生会 たわらまち整形外科・内科クリニック
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プロフィール
整形外科の中でも手外科が専門 ／ 石黒基プロの一番の強み
超音波検査を駆使し、的確な診断をする手外科の専門医
手外科の専門医として、ばね指（腱鞘炎）や手根菅症候群といった手の病気、骨折など手の外傷の治療を行っている。診察では超音波検査を重視。より的確な診断・治療を心がけている
経歴
1992年3月 福井県立藤島高等学校 卒業
1999年3月 岐阜大学医学部 卒業
1999年4月 金沢大学整形外科 入局
2000年～2010年にかけて、北陸3県の多くの病院に勤務
2010年3月 金沢大学大学院医学系研究科 卒業
2010年4月 福井県立病院 整形外科医長
2015年4月 たわらまちクリニック 副院長
2018年2月 医療法人 喜生会 理事長
実績
・医学博士（金沢大学大学院医学系研究科）
・日本整形外科学会認定 整形外科専門医
・日本手外科学会認定 手外科専門医
・日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医
・日本整形外科学会認定 リウマチ医
・日本整形外科学会認定 スポーツ医
・日本スポーツ協会公認スポーツドクター
DATA
- 氏名
- 石黒基（いしぐろもとい）
- 医院名
- 医療法人 喜生会 たわらまち整形外科・内科クリニック
- 診療科目
-
・整形外科
・リハビリテーション科
・リウマチ科
・内科
・消化器内科
・外科
- 専門分野
-
・整形外科
・リハビリテーション科
・リウマチ科
・内科
・消化器内科
・外科
- 資格
-
・医学博士（金沢大学大学院医学系研究科）
・日本整形外科学会認定 整形外科専門医
・日本手外科学会認定 手外科専門医
・日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医
・日本整形外科学会認定 リウマチ医
・日本整形外科学会認定 スポーツ医
・日本スポーツ協会公認スポーツドクター
- 住所
-
〒910-0017
福井県 福井市文京2丁目1-15
- 電話
-
0776-22-2666
- 診療時間
- 8:30～12：00、15：00～18：00
- 休診日
- 日曜、祝日、水・土曜午後
- ホームページ
- https://tawaramachi.jp/
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担当石黒基（いしぐろもとい）