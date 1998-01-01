再塗装不要の外壁・屋根材で、長く心地良さが続く住環境を提供
メーカーと共同開発した外装材は耐久性、防汚・防湿に優れた資材を厳選して採用。外壁や屋根のリフォームをメインに、内装、間取り変更、キッチン・バスの取り換えなど、長く心地良さが続く住環境を提供。
マイベストプロ・インタビュー
外壁・屋根のリフォームで、夏は涼しく冬は暖かく。再塗装不要で新築以上の仕上がりを目指す
再塗装不要の外壁・屋根リフォームのプロ
マイベストプロ福井による取材記事
経歴
1998年 株式会社松下サービスセンター設立
資格
建設業許可 国土交通大臣許可（般－4）第22465号
事業者情報
- 氏名
- 星裕二（ほしゆうじ）
- 職種
-
営業職
営業職
- 会社名
- 株式会社松下サービスセンター福井支店
- 事業内容
- YKK AP アルミサイディング「アルカベール」販売施工
住宅・事業用建物のリフォーム
- 住所
-
〒910-0851
福井県福井市米松1丁目14-13
- 営業時間
-
- ホームページ
- https://www.matsushita-sc.co.jp/
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