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株式会社松下サービスセンター福井支店

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再塗装不要の外壁・屋根材で、長く心地良さが続く住環境を提供

メーカーと共同開発した外装材は耐久性、防汚・防湿に優れた資材を厳選して採用。外壁や屋根のリフォームをメインに、内装、間取り変更、キッチン・バスの取り換えなど、長く心地良さが続く住環境を提供。

マイベストプロ・インタビュー

外壁・屋根のリフォームで、夏は涼しく冬は暖かく。再塗装不要で新築以上の仕上がりを目指す

再塗装不要の外壁・屋根リフォームのプロ

マイベストプロ福井による取材記事

経歴

1998年　株式会社松下サービスセンター設立

資格

建設業許可　国土交通大臣許可（般－4）第22465号

事業者情報

氏名
星裕二（ほしゆうじ）
職種
営業職
営業職
会社名
株式会社松下サービスセンター福井支店
事業内容
YKK AP アルミサイディング「アルカベール」販売施工
住宅・事業用建物のリフォーム
住所
〒910-0851
福井県福井市米松1丁目14-13
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営業時間
　
ホームページ
https://www.matsushita-sc.co.jp/

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