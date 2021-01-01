記帳指導・代行サービスで経理業務を支えるプロ
TAIYO記帳代行サービス
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プロフィール
記帳代行サービス ／ 山口直人プロの一番の強み
商工会議所での記帳指導経験を生かしたレクチャーと記帳代行
商工会議所で記帳専任職員や経営指導員として35年の経験をもとに、記帳業務を代行します。創業予定および創業後5年未満の経営者をメインに会計ソフトの選び方や帳簿の記帳方法など、個別のレクチャーも行います。
経歴
1979年～1986年 株式会社来島どっく(現 株式会社新来島どっく）の経理課で勤務。
1986年～2021年 新居浜商工会議所
記帳専任職員を経て、経営指導員に。記帳代行業務や融資あっせん業務などを担当。
2022年 「TAIYO記帳代行サービス」創業。
DATA
- 氏名
- 山口直人（やまぐちなおと）
- 会社名
- TAIYO記帳代行サービス
- 事業内容
-
・法人、個人事業主の記帳代行
・経営相談：労働保険、融資相談、補助金申請支援、事業計画書などの作成
・ホームページ作成
- 職種
- 記帳代行サービス
- 住所
-
〒792-0881
愛媛県 新居浜市松神子2-14-17
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 日曜日
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