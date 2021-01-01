プロフィール

商工会議所で記帳専任職員や経営指導員として35年の経験をもとに、記帳業務を代行します。創業予定および創業後5年未満の経営者をメインに会計ソフトの選び方や帳簿の記帳方法など、個別のレクチャーも行います。

商工会議所での記帳指導経験を生かしたレクチャーと記帳代行

経歴

1979年～1986年 株式会社来島どっく(現 株式会社新来島どっく）の経理課で勤務。

1986年～2021年 新居浜商工会議所

記帳専任職員を経て、経営指導員に。記帳代行業務や融資あっせん業務などを担当。

2022年 「TAIYO記帳代行サービス」創業。

