一般電気工事及び高圧受電設備工事を請け負い、中国・四国地方では太陽光発電設備の販売と施工も手掛ける。小回りの良さとレスポンスの速さが強み。スケジュールに合わせた柔軟な対応を心掛けています。

西日本各地で一般電気工事及び高圧受電設備工事を実施、中国・四国地方で太陽光発電設備も販売・施工

資格

登録電気工事業者 中局総届出第290008号 一般用電気工作物、自家用電気工作物

一般建設業許可 愛媛県知事 許可(般-3)第17843号 電気工事業