早いレスポンスと細やかな配慮で顧客との間に信頼関係を構築
一般電気工事及び高圧受電設備工事を請け負い、中国・四国地方では太陽光発電設備の販売と施工も手掛ける。小回りの良さとレスポンスの速さが強み。スケジュールに合わせた柔軟な対応を心掛けています。
マイベストプロ・インタビュー
西日本各地で一般電気工事及び高圧受電設備工事を実施、中国・四国地方で太陽光発電設備も販売・施工
レスポンスの早さと細やかな気配りを大切にする電気工事のプロ
マイベストプロ愛媛による取材記事
資格
登録電気工事業者 中局総届出第290008号 一般用電気工作物、自家用電気工作物
一般建設業許可 愛媛県知事 許可(般-3)第17843号 電気工事業
事業者情報
- 氏名
- 大野強（おおのつよし）
- 職種
-
総合電気工事業
総合電気工事業
- 会社名
- 株式会社大野電匠
- 事業内容
- 一般用電気工事および自家用電気工作物
太陽光発電設備の販売・施工
- 住所
-
〒791-8041
愛媛県松山市北吉田町1331-2
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- http://home.e-catv.ne.jp/oonodenshou/
- メールアドレス
- oonodenshou@tau.e-catv.ne.jp
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