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総合電気工事業

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株式会社大野電匠

大野強プロは愛媛新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ愛媛の登録専門家です

早いレスポンスと細やかな配慮で顧客との間に信頼関係を構築

一般電気工事及び高圧受電設備工事を請け負い、中国・四国地方では太陽光発電設備の販売と施工も手掛ける。小回りの良さとレスポンスの速さが強み。スケジュールに合わせた柔軟な対応を心掛けています。

マイベストプロ・インタビュー

西日本各地で一般電気工事及び高圧受電設備工事を実施、中国・四国地方で太陽光発電設備も販売・施工

レスポンスの早さと細やかな気配りを大切にする電気工事のプロ

マイベストプロ愛媛による取材記事

資格

登録電気工事業者　中局総届出第290008号　一般用電気工作物、自家用電気工作物
一般建設業許可 愛媛県知事 許可(般-3)第17843号 電気工事業

事業者情報

氏名
大野強（おおのつよし）
職種
総合電気工事業
総合電気工事業
会社名
株式会社大野電匠
事業内容
一般用電気工事および自家用電気工作物
太陽光発電設備の販売・施工
住所
〒791-8041
愛媛県松山市北吉田町1331-2
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ホームページ
http://home.e-catv.ne.jp/oonodenshou/
メールアドレス
oonodenshou@tau.e-catv.ne.jp

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