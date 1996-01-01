想いを伝える看板・デザイン制作のプロ
有限会社ビー・クラフト
- お電話での
お問い合わせ
- 089-983-6269
プロフィール
看板制作 ／ 永田穣プロの一番の強み
伝えたい「想い」を「形」にすることが私たちの仕事です。
クライアントの頭の中にあるデザインを具体的な「看板＝サイン」にし、プランから制作、設置までを一貫して行います。
経歴
1989年 看板制作会社入社
1996年 独立、「ARTBEAR」起業
2004年 「有限会社ビー・クラフト」創業
実績
＜2019年度実績＞
名称看板等 約300件
商業施設サインデザイン設計施工20件
イベント・イルミンネーション装飾10件
DATA
- 氏名
- 永田穣（ながたみのる）
- 会社名
- 有限会社ビー・クラフト
- 事業内容
- 屋内外広告、看板、ディスプレイ
- 専門分野
-
サイン広告
看板制作
イベントディスプレイ
- 特徴
- オリジナルオーダーサイン（看板）取り扱い
- 職種
- 広告業
- 資格
- 屋外広告士
- 住所
-
〒799-3111
愛媛県 伊予市下吾川481番地
- 電話
-
089-983-6269
- 営業時間
- 089-983-6269
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- https://b-craft.jp/
永田穣プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
有限会社ビー・クラフト
担当永田穣（ながたみのる）