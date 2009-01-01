独自の知育音楽で子どもの知能と笑顔を育むピアノ講師
【MIREI PIANO ROOM】
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- 047-339-9371
プロフィール
ピアノ講師 ／ 矢田美麗プロの一番の強み
自分と音楽にできることに幅広く取り組み、人々に笑顔を届ける
神経発達症（発達障害）の基礎理解や支援者に求められる知識を学び、発達特性のある子も通えるピアノ教室を運営。独自の指導案を伝える講師養成講座の主宰、音楽療法、演奏家など、音楽を舞台に幅広く活動中
経歴
発達障害基礎理解講座Ⅱ受講
発達障害基礎理解講座Ⅰ受講
DATA
- 氏名
- 矢田美麗（やだみれい）
- 会社名
- 【MIREI PIANO ROOM】
- 事業内容
-
◆ピアノ教室【My Piano room】主宰
◆「知育ミュージックインストラクター」「発達支援ピアノ講師」「発達支援スキルアドバイザー」「シニア知育ピアノセラピスト」の養成講座の主宰
◆訪問演奏＆音楽療法ボランティアの実施
- 職種
- ピアノ講師
- 資格
-
ヤマハ音楽能力検定指導グレード3級
ヤマハ音楽能力検定ピアノ演奏グレード3級
ヤマハ音楽能力検定ピアノ伴奏グレード13～11級試験官
チャイルドコーチングアドバイザー資格
日本実務能力開発協会認定コーチ
音楽療法インストラクター
メンタル心理ミュージックアドバイザー
- 住所
-
〒272-0811
千葉県 市川市北方町4
- 電話
-
047-339-9371
- 営業時間
- 10:00～20:00
- 定休日
- 日曜休
- ホームページ
- https://www.piano-room.com/
- 備考
- プロフィール写真は井村重人さんが撮影
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【MIREI PIANO ROOM】
担当矢田美麗（やだみれい）