プロフィール

経歴

昭和49年 三菱信託銀行入社

平成16年 三菱信託銀行退社

同年 りそな銀行執行役員就任 （信託・内部監査担当）

平成19年 りそな銀行子会社監査役就任

平成23年 定年退職

平成29年 司法書士試験合格

平成30年 司法書士事務所開業

令和元年 認定司法書士試験合格

現在に至る

