成年後見制度に関わる業務を得意とする司法書士
大原司法書士事務所
- お電話での
お問い合わせ
- 04-7189-8374
プロフィール
司法書士 ／ 大原秀プロの一番の強み
元銀行マンの強みで、法律家ながら税務・財務にも精通
大手銀行を定年退職。法律の専門家ながら、銀行マン時代のノウハウで税務や財務にも精通。相続における相続税、不動産譲渡税などの税務や財産管理、後見制度支援信託などにも詳しい。
経歴
昭和49年 三菱信託銀行入社
平成16年 三菱信託銀行退社
同年 りそな銀行執行役員就任 （信託・内部監査担当）
平成19年 りそな銀行子会社監査役就任
平成23年 定年退職
平成29年 司法書士試験合格
平成30年 司法書士事務所開業
令和元年 認定司法書士試験合格
現在に至る
実績
・有限会社解散支援
・後見人選任申し立て代理
・遺産分割協議書作成代理
・裁判書類作成支援
・相続登記代理
・生前贈与・相続相談
・売買登記代理
・会社設立登記
・成年後見人業務
DATA
- 氏名
- 大原秀（おおはらしゅう）
- 事務所名
- 大原司法書士事務所
- 事業内容
-
・遺産相続
・不動産登記
・成年後見業務
・会社設立等商業登記
- 特徴
- 大手サイトの掲示板『Yahoo！知恵袋』で、法律相談に回答中。また、マッチングサイトやホームページからも随時相談を受け付けている。
- 職種
- 司法書士
- 資格
- 認定司法書士
- 住所
-
〒270-0163
千葉県 流山市南流山2-16-14 エステート102
- 電話
-
04-7189-8374
- 営業時間
-
9:00～17:00
※事前予約があれば時間外でも対応可能
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日 ※事前予約があれば対応可能
- ホームページ
- https://oharashu.com/
大原秀プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
大原司法書士事務所
担当大原秀（おおはらしゅう）