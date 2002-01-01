地域に密着した家づくりのプロ
豊嶋建築株式会社
- お電話での
お問い合わせ
- 090-6223-2847
プロフィール
建築業 ／ 豊嶋俊文プロの一番の強み
気密性・断熱性気密値を重視した高性能・レジリエンス住宅の提案
環境にも・ひとにも・家計にも・優しい家。SDGsな家。北国に考慮し、吟味した工法で耐寒性の高い家。床暖房のいらない室内設備による、光熱費を抑える事で、住宅ローンのなどの負担軽減につなげます。
経歴
1964年生まれ、青森県青森市出身
1988年 有限会社コーエーハウス 弟子入り
2002年 豊嶋建築 立ち上げ
2012年 豊嶋建築株式会社 設立
DATA
- 氏名
- 豊嶋俊文（とよしまとしふみ）
- 会社名
- 豊嶋建築株式会社
- 事業内容
-
・一般建築の新築、増改築、内装、外装、水まわり融雪工事、耐震調査、建具調整
・省エネ、太陽光発電システム等の補助金説明会（事業者向け）
・イベント内ブース施工、設営、設置等（県内外）
- 職種
- 建築業
- 住所
-
〒038-0024
青森県 青森市浪館前田3丁目4-30
- 営業時間
- 8:00～19:00
- 定休日
- 年末・年始・お盆
- ホームページ
- https://www.toyoken1.jp/
豊嶋俊文プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
豊嶋建築株式会社
担当豊嶋俊文（とよしまとしふみ）