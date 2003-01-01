プロフィール

経歴

株式会社大川地建 代表取締役



（公財）不動産コンサルティングマスター

（公財）不動産流通推進センター公認 不動産コンサルティングマスター相続対策士

（公財）日本賃貸住宅管理協会 上級相続支援コンサルタント

（一般）全国空き家相談士協会 空き家相談士

青森県居住支援協議会空き家相談員

IREM CPM資格者、宅地建物取引士



1954 年10月10 日生まれ

家族構成 妻と娘家族の2 世帯

1976年：（株）大川地建入社。建売住宅、宅地開発分譲を主に、学生用賃貸アパートなど経営。分譲区画数は1500 を超える。業歴41 年。

1994年：不動産コンサルティングマスター登録。

2003年：米国のIREM（Institute of RealEstate Management）による不動産管理士資格CPM（CertificationExam Prepration Semiar）不動産管理士の資格を得る。

不動産に関わる専門家を目指し、現在も知識取得に励む。不動産は、社会的な資本であり、それを生かすことで皆さんの幸福が実現されることを願い不動産全般のコンサルティングに意欲を持つ。

