空き家・不動産相続の問題を解決するプロ
株式会社 大川地建
- お電話での
お問い合わせ
- 0172-27-7771
プロフィール
不動産コンサルタント ／ 大川誠プロの一番の強み
空き家、相続問題の相談と問題解決に強み
不動産コンサルティングマスターの資格を持ち、空き家、相続問題の支援をワンストップで提供。近年、認知症患者が増加するなか、新しい財産管理のスタイルとして注目されている「家族信託」にも強み。
経歴
株式会社大川地建 代表取締役
（公財）不動産コンサルティングマスター
（公財）不動産流通推進センター公認 不動産コンサルティングマスター相続対策士
（公財）日本賃貸住宅管理協会 上級相続支援コンサルタント
（一般）全国空き家相談士協会 空き家相談士
青森県居住支援協議会空き家相談員
IREM CPM資格者、宅地建物取引士
1954 年10月10 日生まれ
家族構成 妻と娘家族の2 世帯
1976年：（株）大川地建入社。建売住宅、宅地開発分譲を主に、学生用賃貸アパートなど経営。分譲区画数は1500 を超える。業歴41 年。
1994年：不動産コンサルティングマスター登録。
2003年：米国のIREM（Institute of RealEstate Management）による不動産管理士資格CPM（CertificationExam Prepration Semiar）不動産管理士の資格を得る。
不動産に関わる専門家を目指し、現在も知識取得に励む。不動産は、社会的な資本であり、それを生かすことで皆さんの幸福が実現されることを願い不動産全般のコンサルティングに意欲を持つ。
DATA
- 氏名
- 大川誠（おおかわまこと）
- 会社名
- 株式会社 大川地建
- 事業内容
-
■ 不動産コンサルティング
■ 宅地開発分譲 ・アパート保管 ・売買仲介
■ アパート管理 ・アパート仲介
- 専門分野
-
● 空き家相談
● 不動産相続の相談
● 家族信託
- 職種
- 不動産コンサルタント 宅建建物取引士
- 資格
-
◆ 宅建建物取引主任者
◆ 不動産コンサルティング技能登録（3）第9768号
◆ IREM CPM資格者（全米不動産管理協会日本支部）
◆（公財）日本賃貸住宅管理協会上級相続支援コンサルタント
◆（公財）不動産流通推進センター公認 不動産コンサルティングマスター相続対策士
◆（一般）全国空き家相談士協会 空き家相談士
- 住所
-
〒036-8095
青森県 弘前市大字城東4丁目4の4
- 電話
-
0172-27-7771
- 営業時間
-
平日 午前9：00～17:30
土曜日 午前9：00～12：00
- 定休日
- 日曜日・祭日
- ホームページ
- http://www.ookawachiken.com/
- 弘前空き家相続相談室
- http://ookawachiken.co.jp
大川誠プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
株式会社 大川地建
担当大川誠（おおかわまこと）