プロフィール

多様性に配慮し、生活者の視点を取り入れた体験型・参加型の防災教育を実施しています。ワークやゲーム、避難所運営訓練等を通し、地域の一人一人が主体的に力を発揮できるようになるプログラムを提供します。

実績

・内閣府男女共同参画重点方針専門調査会委員

・内閣府男女共同参画第5次基本計画策定専門調査会委員

・文部科学省男女共同参画推進のための学び・キャリア形成に関する有識者会議委員

・(元)指定管理者青森県男女共同参画センター館長

・内閣府主催「避難所行動支援者対策及び避難所における良好な生活環境対策に関する東

北ブロック会議」にて事例発表。

・内閣府「男女共同参画局監視専門調査会」において有識者ヒアリング講師を務める。

・内閣府被災地相談員派遣事業の一環として、宮城県気仙沼市や名取市で女性人材育成事

業にも取り組む。

・県及び市町村の防災訓練等のアドバイザー、ファシリテーターを務める。

