男女参画の視点を取り入れた防災教育・訓練のプロ
一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと
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プロフィール
防災教育指導 ／ 小山内世喜子プロの一番の強み
男女共同参画の視点で地域防災力を向上させる訓練・研修が好評！
多様性に配慮し、生活者の視点を取り入れた体験型・参加型の防災教育を実施しています。ワークやゲーム、避難所運営訓練等を通し、地域の一人一人が主体的に力を発揮できるようになるプログラムを提供します。
経歴
2002年より青森県男女共同参画センターに勤務し、2006年の指定管理導入後は副館長、館長を歴任。男女共同参画の視点を取り入れた防災教育を実施し、女性リーダーの育成にも取り組んでいる。
実績
・内閣府男女共同参画重点方針専門調査会委員
・内閣府男女共同参画第5次基本計画策定専門調査会委員
・文部科学省男女共同参画推進のための学び・キャリア形成に関する有識者会議委員
・(元)指定管理者青森県男女共同参画センター館長
・内閣府主催「避難所行動支援者対策及び避難所における良好な生活環境対策に関する東
北ブロック会議」にて事例発表。
・内閣府「男女共同参画局監視専門調査会」において有識者ヒアリング講師を務める。
・内閣府被災地相談員派遣事業の一環として、宮城県気仙沼市や名取市で女性人材育成事
業にも取り組む。
・県及び市町村の防災訓練等のアドバイザー、ファシリテーターを務める。
DATA
- 氏名
- 小山内世喜子（おさないせきこ）
- 会社名
- 一般社団法人男女共同参画地域みらいねっと
- 事業内容
-
・防災、減災
・女性活躍推進、女性リーダー育成
・ハラスメント防止研修
- 専門分野
-
・避難所運営訓練
・防災地域人材育成研修
・女性防災リーダーの育成
・防災ボランティアコーディネーター育成研修
- 特徴
- 防災士、キャリアコンサルタント、ファシリテーター、そして男女共同参画社会づくり活動家など、多方面からの視点と知識・経験で、防災・減災に取り組む。それにより、参加者の主体性を尊重した、「誰一人取り残さない」地域づくりにも貢献。
- 職種
- 防災教育指導
- 資格
-
・防災士
・社会貢献活動支援士
・国家資格キャリアコンサルタント
・キャリア支援デザイナー
- 住所
-
〒030-0841
青森県 青森市奥野2丁目1-18-505
- 受付時間
- 9:00～18：00
- 定休日
- 不定休
- ホームページ
- https://aomori-mirainet.com/
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