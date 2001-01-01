プロフィール

経歴

1983年生まれ。青森県十和田市出身。

2002年、青森県立三沢商業高校を卒業し八戸理容美容専門学校に進学。2004年、理容師免許を取得し同校を卒業。都内の理容室に約3年間勤務後、23歳で十和田市へUターン。母・あき子さんが経営するそろばん塾『かわかみスクール』で講師を始める。同塾の川崎校・大和鶴間校・大森校立ち上げと運営に携わった後、2020年に再び帰郷。そろばんオンライン指導で活躍中。

