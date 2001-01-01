そろばん・珠算式暗算を通じて自ら学ぶ力を育むプロ
かわかみスクール（Kawakami School Japan）
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お問い合わせ
- 0176-23-0727
プロフィール
そろばん・珠算式暗算講師 ／ 川上武則プロの一番の強み
一生使える計算力・集中力が身につくオンラインそろばん指導
国内外どこからでも受講でき、好きな時間・曜日が選べるオンラインそろばん指導を提供。珠算式暗算を重視した指導で、計算力をはじめ集中力・計画性・積極性など、変化する社会を生き抜くための力を養います。
経歴
1983年生まれ。青森県十和田市出身。
2002年、青森県立三沢商業高校を卒業し八戸理容美容専門学校に進学。2004年、理容師免許を取得し同校を卒業。都内の理容室に約3年間勤務後、23歳で十和田市へUターン。母・あき子さんが経営するそろばん塾『かわかみスクール』で講師を始める。同塾の川崎校・大和鶴間校・大森校立ち上げと運営に携わった後、2020年に再び帰郷。そろばんオンライン指導で活躍中。
実績
・2019年度 全国暗算コンクール(5年生の部)日本一ほか、指導中の生徒が同コンクール全国100位以内入賞多数。
・2020年6月、授業を完全オンライン化。受講生徒の居住地域は青森県、首都圏をはじめ日本全国、またアメリカ、イギリス、シンガポールなど世界各国に広がりを見せる。
［資格］
［加入団体］
日本珠算連盟
日本計算技能連盟
［認定など］
TikTok認定そろばん塾
［営業エリア］
日本・海外
DATA
- 氏名
- 川上武則（かわかみたけのり）
- 屋号
- かわかみスクール（Kawakami School Japan）
- 事業内容
-
◆そろばんオンライン指導
◆そろばん指導
◆書道指導
◆英会話指導
- 専門分野
- そろばん・珠算式暗算における幼児・児童および生涯教育
- 特徴
-
・日本全国、さらに世界中で受講可能なオンラインそろばん指導方式。
・日本珠算連盟で推進している5種目（※）1級達成者数全国1位、青森県1位など実績豊富。
※5種目＝珠算能力検定試験（日本商工会議所主催）、暗算検定試験（日本珠算連盟主催）、読上算検定試験（〃）、読上暗算検定試験（〃）、フラッシュ暗算検定試験（〃）
・全国あんざんコンクール・全国そろばんコンクールなど大小各大会に出場することを通じ、計算能力だけでなく人間力の向上を目指す。
・本校（青森県十和田市）で行う英会話教室ではネイティブスピーカーの講師が指導。
・開塾以来、日本珠算連盟会員歴40年以上。
- 職種
- そろばん・珠算式暗算講師
- 住所
-
〒034-0084
青森県 十和田市西四番町14-43
- 電話
-
0176-23-0727
- 営業時間
- 14:00～20:00
- 定休日
- 日曜・祝祭日
- ホームページ
- https://kawakami-school.com/
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担当川上武則（かわかみたけのり）