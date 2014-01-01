誰もが最後まで自分らしく生きられる地域を実現する介護のプロ
株式会社池田介護研究所
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プロフィール
介護福祉士 ／ 池田右文プロの一番の強み
個人の意思を尊重し高齢者介護と障がい福祉を包括的にカバー
子どもから高齢者まで、介護・支援が必要となっても変わらず生きがいや楽しみを持てる生活を「仕事」「趣味」「健康と美」「生活」のプログラムを組み合わせてサポート。多世代が住みよい地域づくり事業も展開。
経歴
秋田県能代市出身、青森県八戸市在住。東北福祉大学卒業。
2013年9月：（株）池田介護研究所開業
2014年5月：かなえるデイサービスまる開設
2015年2月：知事とのまるごとトーク開催
2017年4月：アルツハイマー病協会世界会議ポスタープレゼンテーション発表
同10月：シンポジウム「新しい東北から未来を考える」開催
2019年4月：地域イベント「まんまるFactory」開始
同09月：共生型通所介護「無添加お弁当 二重まる 一番町」開設
実績
2014年：あおもり起業家グランプリ ビジネスプランコンテスト 最優秀賞
2017年：21あおもりアワード 起業部門賞
2019年：re-careアワード 介護予防・リハビリ部門 銀賞
価値デザインコンテスト 価値デザイン賞
DATA
- 氏名
- 池田右文（いけだみぎふみ）
- 会社名
- 株式会社池田介護研究所
- 事業内容
-
◆地域密着型通所介護
◆居宅介護支援事業
◆共生型通所介護
◆外出支援
◆介護旅行
◆地域貢献事業
- 専門分野
-
・一人一人の「やりたいこと」をサポートする個別支援型デイサービス
・利用者が仕事を通じて社会参加する高齢者・障害者向けデイサービス
・トラベルヘルパーが添乗する介護旅行
・地域セルフデザイン事業（集会所を活用したイベント開催）
- 特徴
-
・利用者自らがやりたいことを提案・選択・決定する個別支援型デイサービス。
・利用者に仕事に応じた給料を支給。
・年に一度、トラベルヘルパーが添乗する旅行を実施。
・健康教室、こども食堂等のイベントに集会所を活用し、仕事場・避難所・子どもの放課後学習支援等の機能を持たせることで地域の多世代間交流を促進。
- 職種
- 株式会社池田介護研究所 代表取締役／介護福祉士・トラベルヘルパー
- 資格
-
介護福祉士
介護支援専門員
トラベルヘルパー（日本トラベルヘルパー協会認定）
認知症ケア専門士（一般社団法人認知症ケア学会認定）
- 住所
-
〒039-1103
青森県 八戸市大字長苗代字内舟渡 73-3
- 電話
-
0178-32-0097
- 営業時間
- 8:30～17:30
- 定休日
- 土・日曜日
- 会社所在地・連絡先一覧
-
■かなえるデイサービス まる（本社）
〒039-1103 青森県八戸市大字長苗代字内舟渡 73-3
電話：0178-32-0097
営業時間：8:30～17:30
定休日：土・日曜日
■無添加お弁当『二重まる』一番町
〒039-1101 青森県八戸市尻内町八百刈25-1
電話：0178-20-0961
営業時間：11:30～16:00（予約電話受付9:00～）
定休日：土曜・日曜・祝日
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担当池田右文（いけだみぎふみ）