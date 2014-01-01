プロフィール

個人の意思を尊重し高齢者介護と障がい福祉を包括的にカバー

経歴

秋田県能代市出身、青森県八戸市在住。東北福祉大学卒業。

2013年9月：（株）池田介護研究所開業

2014年5月：かなえるデイサービスまる開設

2015年2月：知事とのまるごとトーク開催

2017年4月：アルツハイマー病協会世界会議ポスタープレゼンテーション発表

同10月：シンポジウム「新しい東北から未来を考える」開催

2019年4月：地域イベント「まんまるFactory」開始

同09月：共生型通所介護「無添加お弁当 二重まる 一番町」開設

